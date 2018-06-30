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Тренер Дании: «Команда должна играть в более атакующий футбол в матче с хорватами»

сегодня, 16:49
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде заявил, что его команда должна играть в более атакующий футбол в матче 1/8 финала чемпионата мира с Хорватией, нежели во встречах группового этапа. 

«У нас много хороших футболистов, благодаря этому нам удалось пройти так далеко. У хорватов очень мастеровитая и искусная сборная с отличными бомбардирами, которые чувствуют голевые моменты. Но мы завтра будем совсем другой командой, нежели раньше. Нам необходимо защищаться, но главное - больше атаковать, чем раньше», - сказал Хареиде.

Ранее защитник сборной Дании Симон Кьер также прокомментировал предстоящую встречу с хорватами.

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