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Наставник сборной Хорватии: «Россия - великий соперник»

сегодня, 08:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия07.07.2018 в 21:00 Не начался

Главный тренер команды Хорватии Златко Далич отметил, что поединок против России в 1/4 финала турнира будет тяжелым. Накануне хорваты обыграли в серии пенальти Данию, а Россия - Испанию.

«Сейчас нам нужно передохнуть, я увезу из Нижнего Новгорода прекрасные воспоминания. У нас здесь был замечательный опыт. Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником. Будем стараться не растерять осторожность».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:17
Удачи сборной России .
d_fincher
d_fincher
сегодня в 09:16
Мы великие. Мы сильнее Германии, Аргентины, Португалии и Испании. Мы победим любого. ВЕЛИЧАЙШИЕ.
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответил Evilhuman
сегодня в 09:01
Evilhuman:
Ой только не плач, ни кто не виноват, что испанцы ватокаты...
таким нытикам бесполезно что-то объяснять
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответил tabas
сегодня в 09:00
tabas:
Не великая команда, а команда - автобус, приколоченный у собственных ворот, одним словом - УГ!
как же вы нытики надоели

проигрывает команда - бревна

выигрывает у Испании - автобус

вам ничего не нравится

ничего не может доставить вам удовольствие

только и ноете
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 08:59
Конечно великая, все таки 70 место в рейтинге ФИФА и 1/8 финала, условно показываем результат на 62 позиции выше
Evilhuman
Evilhuman ответил tabas
сегодня в 08:58
Ой только не плач, ни кто не виноват, что испанцы ватокаты...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:40
Правильно наших надо бояться
tabas
tabas
сегодня в 08:39
Не великая команда, а команда - автобус, приколоченный у собственных ворот, одним словом - УГ!
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