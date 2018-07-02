Наставник сборной Хорватии: «Россия - великий соперник»

Главный тренер команды Хорватии Златко Далич отметил, что поединок против России в 1/4 финала турнира будет тяжелым. Накануне хорваты обыграли в серии пенальти Данию, а Россия - Испанию.

«Сейчас нам нужно передохнуть, я увезу из Нижнего Новгорода прекрасные воспоминания. У нас здесь был замечательный опыт. Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником. Будем стараться не растерять осторожность».