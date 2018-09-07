  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип АзербайджанАзербайджан -:- Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяНовости

Тигиев приступил к тренировкам с «Крыльями Советов»

сегодня, 10:50

Защитник Георгий Тигиев приступил к тренировкам с «Крыльями Советов». 

«В „Спартаке“ все знают, кто такой Андрей Тихонов [главный тренер „Крыльев“ - прим. ред.]. Он – легенда клуба. Поэтому каких-то вопросов о своем новом тренере там не задавал. Я рад, что теперь знаком с Андреем Валерьевичем лично и буду с ним работать. Я мотивирован на работу – буду это доказывать тренерскому штабу. Хочу приносить пользу „Крыльям“», — сказал футболист.

Права на 23-летнего игрока принадлежат «Спартаку». Прошлый сезон Тигиев пропустил из-за травмы колена.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Все игроки сборной России тренируются перед матчем с Турцией
Вчера, 12:19 23
Все игроки сборной России тренируются в общей группе
05 сентября 6
«Анжи» вернется к тренировкам седьмого сентября
04 сентября 9
Сборная России тренируется в полном составе в Новогорске
04 сентября 12
Игроки сборной России вышли на тренировку с накладными усами
03 сентября 6
Промес провел первую тренировку в составе «Севильи»
01 сентября 16
Обсудить
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:57
Георгий! Ждём тебя на футбольном поле ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100