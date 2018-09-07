сегодня, 10:50

Защитник Георгий Тигиев приступил к тренировкам с «Крыльями Советов».

«В „Спартаке“ все знают, кто такой Андрей Тихонов [главный тренер „Крыльев“ - прим. ред.]. Он – легенда клуба. Поэтому каких-то вопросов о своем новом тренере там не задавал. Я рад, что теперь знаком с Андреем Валерьевичем лично и буду с ним работать. Я мотивирован на работу – буду это доказывать тренерскому штабу. Хочу приносить пользу „Крыльям“», — сказал футболист.

Права на 23-летнего игрока принадлежат «Спартаку». Прошлый сезон Тигиев пропустил из-за травмы колена.