Промес провел первую тренировку в составе «Севильи»

Полузащитник Квинси Промес провел свою первую тренировку в составе «Севильи». Напомним, что хавбек 31 августа перешел из московского «Спартака» в испанский клуб.
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Полузащитник Квинси Промес провел свою первую тренировку в составе «Севильи». Напомним, что хавбек 31 августа перешел из московского «Спартака» в испанский клуб.