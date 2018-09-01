Промес провел первую тренировку в составе «Севильи»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 36’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
16:30 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 48’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 38’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 8’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:0 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
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Промес провел первую тренировку в составе «Севильи»

сегодня, 14:02

Полузащитник Квинси Промес провел свою первую тренировку в составе «Севильи». Напомним, что хавбек 31 августа перешел из московского «Спартака» в испанский клуб.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 16:05
Вышел не тренеровку с банным веником в память о спартаке.
mondial18
mondial18
сегодня в 15:38
повезло
Kerri
Kerri
сегодня в 15:29
Удачи ему!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 15:09
да ну хватит уже про него писать, это же не Головин вам! Подумаешь, какой-то там легионер приехал-уехал, напишите лучше статью по всем летним трансферам!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:07
От счастья пятачок так и светится!!!
Получил Прошка вольную .....и главное - недорого!!!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 14:55
Не подведи.https://twitter.com/SevillaFC/status/1035819638251237376/photo/1
drug01
drug01
сегодня в 14:46
Вспоминай Спартак!
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 14:28
Стоило только поступить единственному приглашению, как губошлеп мигом собрал манатки и свалил от пупсиков.
cska.78
cska.78
сегодня в 14:26
Какая важная новость :)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:22
столько радости что свалил из пищевика
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:19
После второй игры сядет на лавку. Попортили его в Спартаке. Гыгыгы
Faustello
Faustello
сегодня в 14:19
Испанцы знают толк в свининке, будет у Промески погоняло - Хамон!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 14:17
А ГДЕ-ТО В ТАРАСОВКЕ ГОРЬКО ПЛАЧЕТ ГЛУШАКОВ....
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 14:13
Вот это счастливый на фотке)) как будто минимум в реал перешел и 7й номер получил))
parallels
parallels
сегодня в 14:04
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