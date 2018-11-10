Спаллетти — о Моуриньо: «Если будешь дразнить льва, он зарычит»

Главный тренер «Интера» выступил в поддержку наставника «Манчестер Юнайтед» . После волевой победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов португалец потроллил фанатов туринского клуба, которые оскорбляли его семью и «Интер».

Кажется, он сам после матча сказал, что ему не стоило так поступать, и мы с этим согласны. Однако в определенных матчах накапливается серьезное давление, так что такие вещи происходят. Я тоже рискую однажды сорваться, ведь выполняю такую же работу, как и Моуриньо, так что я полностью его понимаю.

Я считаю, что произошедшее остается частью шоу. Это естественно, что если ты будешь дразнить льва, он рано или поздно зарычит. Такое случается.