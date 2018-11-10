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Спаллетти — о Моуриньо: «Если будешь дразнить льва, он зарычит»

10 ноября 2018, 17:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выступил в поддержку наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. После волевой победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов португалец потроллил фанатов туринского клуба, которые оскорбляли его семью и «Интер».

Кажется, он сам после матча сказал, что ему не стоило так поступать, и мы с этим согласны. Однако в определенных матчах накапливается серьезное давление, так что такие вещи происходят. Я тоже рискую однажды сорваться, ведь выполняю такую же работу, как и Моуриньо, так что я полностью его понимаю.

Я считаю, что произошедшее остается частью шоу. Это естественно, что если ты будешь дразнить льва, он рано или поздно зарычит. Такое случается.

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Все комментарии
ману дель мораль
ману дель мораль
10 ноября 2018 в 18:22
Да какой же он лев? Скорее какая то скучная ящерица)
15511551
15511551
10 ноября 2018 в 18:22
Лев-это Сэр Алекс Фергюсон. Но никак не Моуриньо - интриган, скандалист, нытик
dzvinka
dzvinka
10 ноября 2018 в 17:59
льва? ахахахаха - левретку, не более.
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