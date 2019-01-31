ЦСКА может пополнить состав защитником из Исландии

сегодня, 20:25

ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Эйдуром Сигурбьёрнссоном. 28-летний исландец может стать заменой Виктору Васину, который уже год находится в лазарете из-за травмы крестообразных связок колена.

Сигурбьёрнссон в прошлом году выиграл с «Валюром» чемпионство в первенстве Исландии и был признан лучшим центрбеком лиги. В 2018-м футболист впервые был вызван в сборную своей страны.