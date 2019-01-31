«Зенит» сегодня может закрыть сделку по Азмуну

сегодня, 16:21

Сообщается, что сегодня, скорее всего, «Зениту» и «Рубину» удастся закрыть сделку по трансферу форварда Сердара Азмуна.

Стороны согласовывают сделку в ускоренном режиме, чтобы осуществить переход сегодня, а завтра заявить футболиста на матчи Лиги Европы – срок дозаявки в этот турнир истекает завтра, 1 февраля.

Сумма сделки составит 12 миллионов евро.