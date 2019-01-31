«Зенит» сегодня может закрыть сделку по Азмуну

Сообщается, что сегодня, скорее всего, «Зениту» и «Рубину» удастся закрыть сделку по трансферу форварда Сердара Азмуна.
Стороны согласовывают сделку в ускоренном режиме, чтобы осуществить переход сегодня, а завтра заявить футболиста на матчи Лиги Европы – срок дозаявки в этот турнир истекает завтра, 1 февраля.
Сумма сделки составит 12 миллионов евро.
Топового игрока до лета не подписать, а Азмун за эти деньги в самый раз...
Топового игрока до лета не подписать, а Азмун за эти деньги в самый раз...
А зенит это понятно, народные деньги выбрасывать в трубу их любимое занятие.))))
А зенит это понятно, народные деньги выбрасывать в трубу их любимое занятие.))))
Или это намёк что туркмен летом станет тренером зенита? А то ведь судя по всему иранец выглядет как внебрачный сын его.
Или это намёк что туркмен летом станет тренером зенита? А то ведь судя по всему иранец выглядет как внебрачный сын его.
Зенит их только гробит, а сами игроки выигрывают только в деньгах.
Зенит их только гробит, а сами игроки выигрывают только в деньгах.
Позорники.
Позорники.