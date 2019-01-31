«Зенит» сегодня может закрыть сделку по Азмуну

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.3 4.25 1.72
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.45 3.4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.65 3.3 5.8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.85 3.2 2.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3.1 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.8
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3.85 3.6 1.85
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 1:1 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд 4:0 Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 47’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 6 4 1.5
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«Зенит» сегодня может закрыть сделку по Азмуну

сегодня, 16:21

Сообщается, что сегодня, скорее всего, «Зениту» и «Рубину» удастся закрыть сделку по трансферу форварда Сердара Азмуна.

Стороны согласовывают сделку в ускоренном режиме, чтобы осуществить переход сегодня, а завтра заявить футболиста на матчи Лиги Европы – срок дозаявки в этот турнир истекает завтра, 1 февраля.

Сумма сделки составит 12 миллионов евро.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 812
сегодня в 17:51
На Кокошу надежды нет, игрочишко один не потянет, Заболотного продавать нужно.
Топового игрока до лета не подписать, а Азмун за эти деньги в самый раз...
mangoх12
mangoх12
   9 / 812
сегодня в 17:47
Снова туркмен что то мутит
beefs
beefs
   182 / 812
сегодня в 17:47
Зенит хорошо усилился
Ironyfan
Ironyfan
   320 / 812
сегодня в 17:33
Зачем!? Деньги в руках горят!?
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил подрыватель пуканов
   12 / 812
сегодня в 17:32
Всё так. Но надо понимать, что обе команды Бердыева шли на это сами.))))) И никто против не был.

А зенит это понятно, народные деньги выбрасывать в трубу их любимое занятие.))))
номер 12
номер 12
   90 / 812
сегодня в 17:27
Семак знает, что ему покупают "это"?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 812
сегодня в 17:06
Не по силам ему играть за Зенит. Разве что за аутсайдеров таких как Рубин или Спартак. Гыгыгы
Don trambon
Don trambon
   147 / 812
сегодня в 17:05
Азмун оказался так себе игрочишкой. Был шанс из Ростова перейти за рубеж, но побежал за туркменом, теперь опять не за бугор а в российский клуб..

Или это намёк что туркмен летом станет тренером зенита? А то ведь судя по всему иранец выглядет как внебрачный сын его.
Максим Яковлев 1
Максим Яковлев 1
сегодня в 16:57
Зачем Озмун, Зениту, он не вписывается в игру Зенита, которой кстати нет, будет забивать столько же сколько сколько за рубин в этом году. Лучше скауты нашли бы какого ни будь РОШУ ПЕДРО, и то толку может быть больше.
Лакшери
Лакшери
   50 / 812
сегодня в 16:55
а остальные ? Тоже ведь не успеваем
Raketas80
Raketas80
   180 / 812
сегодня в 16:51
Надо Азмуна подписать иначе уедет за рубеж а рпл потеряет самобытного нападающего. У нас в лиге и так с ними дефицит.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил FILL3286
   482 / 812
сегодня в 16:39
баклажаны ослабляют всех а в итоге пятые
чем тебе овощи не нравятся? комбикорм рулит?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   482 / 812
сегодня в 16:37
может закрыть... может не закрыть... спартачьи утки) не там свиньи, сорри)
makkie
makkie
   31 / 812
сегодня в 16:34
Очередное наступание на грабли - расчет на игроков Бердыева.
Зенит их только гробит, а сами игроки выигрывают только в деньгах.
FILL3286
FILL3286
   14 / 812
сегодня в 16:33
баклажаны ослабляют всех а в итоге пятые
Большой Карай
Большой Карай
   404 / 812
сегодня в 16:29
Хорошие пополнение.
300liteyniy100
300liteyniy100 ответил подрыватель пуканов
   363 / 812
сегодня в 16:27
Ослабление конкурента. Позорники.
как всегда!!
Footbolista
Footbolista
   16 / 812
сегодня в 16:24
Теперь Рубину тяжело будет бороться с зенитом за 5 место...
cska plus
cska plus
   18 / 812
сегодня в 16:24
Врядли это усиление.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   193 / 812
сегодня в 16:22
Ослабление конкурента.
Позорники.
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