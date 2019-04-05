С Хеннесcи сняли обвинения в демонстрации нацистского приветствия

сегодня, 14:24

Вратарь «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесcи не будет наказан за свой жест во время общекомандной вечеринки по случаю победы в матче Кубка Англии.

На фотографии Хеннесcи запечатлен с поднятой правой рукой вверх. Кроме того, вторая рука голкипера приложена ко рту, что напоминает усы Адольфа Гитлера. Сам Хеннеси утверждал, что он махал рукой человеку, делающему групповую фотографию, а руку поднес ко рту, чтобы его было лучше слышно.

FA в итоге открыла дело в отношении вратаря, но независимая регулирующая комиссия доказать злой умысел Хеннесcи не смогла.