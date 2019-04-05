С Хеннесcи сняли обвинения в демонстрации нацистского приветствия

Вратарь «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесcи не будет наказан за свой жест во время общекомандной вечеринки по случаю победы в матче Кубка Англии.
На фотографии Хеннесcи запечатлен с поднятой правой рукой вверх. Кроме того, вторая рука голкипера приложена ко рту, что напоминает усы Адольфа Гитлера. Сам Хеннеси утверждал, что он махал рукой человеку, делающему групповую фотографию, а руку поднес ко рту, чтобы его было лучше слышно.
FA в итоге открыла дело в отношении вратаря, но независимая регулирующая комиссия доказать злой умысел Хеннесcи не смогла.
Если внимательно приглядеться, то рука повёрнута так, как будто фотограф где то внизу за спинами первого ряда, там он точно услышит.
Если внимательно приглядеться, то рука повёрнута так, как будто фотограф где то внизу за спинами первого ряда, там он точно услышит.