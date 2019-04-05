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С Хеннесcи сняли обвинения в демонстрации нацистского приветствия

сегодня, 14:24

Вратарь «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесcи не будет наказан за свой жест во время общекомандной вечеринки по случаю победы в матче Кубка Англии.

На фотографии Хеннесcи запечатлен с поднятой правой рукой вверх. Кроме того, вторая рука голкипера приложена ко рту, что напоминает усы Адольфа Гитлера. Сам Хеннеси утверждал, что он махал рукой человеку, делающему групповую фотографию, а руку поднес ко рту, чтобы его было лучше слышно.

FA в итоге открыла дело в отношении вратаря, но независимая регулирующая комиссия доказать злой умысел Хеннесcи не смогла.

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Все комментарии
parallels
parallels
   2 / 920
сегодня в 15:34
задрали регламентировать положение рук.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   830 / 920
сегодня в 15:28
эй официант водочки к этому столу
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   157 / 920
сегодня в 15:09
Да, конечно все фотографирующие махают фотографу правой рукой верх, а левую руку подносят поверх верхней губы, что бы было слышно взмахи правой руки.
Если внимательно приглядеться, то рука повёрнута так, как будто фотограф где то внизу за спинами первого ряда, там он точно услышит.
Слайш
Слайш
   794 / 920
сегодня в 14:58
я тут подумал, что школьники очень часто зигу кидают, когда тянут руку на уроке ))
Abverin
Abverin
   224 / 920
сегодня в 14:55
Это же не расизм.
wingback
wingback
   141 / 920
сегодня в 14:33
Для того и заселяют общество дикими неграми и хачами, чтоб эти идеи возвращались...
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