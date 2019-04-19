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Винисиус вернулся в общую группу «Реала»

19 апреля 2019, 17:21

Полузащитник «Реала» Винисиус вернулся к тренировкам с командой. Сегодня юный футболист провел большую часть занятия в общей группе «сливочных».

Напомним, что 18-летний игрок травмировался в марте, после чего сообщалось, что он пропустит два месяца, однако футболист сумел вернуться в строй раньше. Ожидается, что он сможет сыграть против «Хетафе» 25 апреля.

В то же время хавбек Тони Кроос, страдавший от гастроэнтерита, также вернулся в общую группу. Защитник Серхио Рамос продолжает восстановление.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
19 апреля в 19:36
Лучше не рисковать. Пусть хотя бы недельку возьмёт, для полнейшего восстановления.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
19 апреля в 17:43
Поздно!!!
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