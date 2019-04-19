Винисиус вернулся в общую группу «Реала»

19 апреля 2019, 17:21

Полузащитник «Реала» Винисиус вернулся к тренировкам с командой. Сегодня юный футболист провел большую часть занятия в общей группе «сливочных».

Напомним, что 18-летний игрок травмировался в марте, после чего сообщалось, что он пропустит два месяца, однако футболист сумел вернуться в строй раньше. Ожидается, что он сможет сыграть против «Хетафе» 25 апреля.

В то же время хавбек Тони Кроос, страдавший от гастроэнтерита, также вернулся в общую группу. Защитник Серхио Рамос продолжает восстановление.