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Полузащитник «Байера» Амири впервые вызван в сборную Германии

сегодня, 13:35

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил список игроков, вызванных на товарищеский матч с Аргентиной и игру отборочного этапа Евро-2020 с Эстонией.

Впервые в национальную команду вызван 22-летний полузащитник «Байера» Надим Амири.


Напомним, что недавно разразился скандал, связанный с вратарями немецкой команды.

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