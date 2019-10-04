Полузащитник «Байера» Амири впервые вызван в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил список игроков, вызванных на товарищеский матч с Аргентиной и игру отборочного этапа Евро-2020 с Эстонией.
Впервые в национальную команду вызван 22-летний полузащитник «Байера» Надим Амири.
Unser K A D E R 🇩🇪 für #GERARG in Dortmund und #ESTGER in Tallinn❗ #DieMannschaft— Die Mannschaft (@DFB_Team) 4 октября 2019 г.
🔜 🆚 @Argentina
🔜 🆚 @eestijalgpall pic.twitter.com/VSQYfKJvxw
Напомним, что недавно разразился скандал, связанный с вратарями немецкой команды.