Шкриньяр назвал главную причину поражения «Интера» в матче с «Ювентусом»

Защитник «Интера» считает, что главной причиной поражения его команды в матче с «Ювентусом» является недостаточно надёжная игра вблизи своей штрафной площади:

Вчера, как и в матче с «Барселоной», мы играли хорошо. Мы держали мяч, создавали моменты у чужих ворот, но забить не удавалось. Мы знали, что «Ювентус» силён - у них множество вариантов для розыгрыша мяча. Нам необходимо быть более агрессивными вблизи своей штрафной, потому что и «Барселона», и «Ювентус» забили свои мячи именно из этой зоны.