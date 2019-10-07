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Шкриньяр назвал главную причину поражения «Интера» в матче с «Ювентусом»

07 октября 2019, 10:58
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр считает, что главной причиной поражения его команды в матче с «Ювентусом» является недостаточно надёжная игра вблизи своей штрафной площади:

Вчера, как и в матче с «Барселоной», мы играли хорошо. Мы держали мяч, создавали моменты у чужих ворот, но забить не удавалось. Мы знали, что «Ювентус» силён - у них множество вариантов для розыгрыша мяча. Нам необходимо быть более агрессивными вблизи своей штрафной, потому что и «Барселона», и «Ювентус» забили свои мячи именно из этой зоны.

 Ранее нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что «бьянконери» одержали победу в матче с «Интером» за счёт характера.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   15 / 983
07 октября в 16:07
Юве заслуженно победил.
ДАША Д
ДАША Д
   129 / 983
07 октября в 15:58
Просто, как обычно, испугались.
Rheinfall
Rheinfall
   316 / 983
07 октября в 12:48
меньше вью раздавайте журналюгам , лучше играйте
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 983
07 октября в 12:45
У интера не было двух главных звезд - Мариани и Абисо, вот и проиграли, ахаха)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 983
07 октября в 12:43
Еще один капитан очевидность, ахаха)
Первый гол на его совести
773sergeytank
773sergeytank
   46 / 983
07 октября в 11:44
Надо было около своей штрафной встать в одну шеренгу держась за руки, чтобы никто не проскочил.. Мы держали мяч, создавали моменты у чужих ворот.. похоже словак принимал участие в другом матче.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   60 / 983
07 октября в 11:43
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       14 / 983
    07 октября в 11:25
    Юве хоть и играл на выезде , выглядел посолиднее !!!
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