ГлавнаяНовости

Ерохин: «Выход на Евро - пожалуй, главный подарок на мой юбилей»

сегодня, 14:01

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин заявил, что главным подарком на его юбилей стал выход национальной команды на чемпионат Европы.

Сплоченность сборной России заключается в очень простом моменте. Когда сбор заканчивается, и мы разъезжаемся по клубам, общение между футболистами не прекращается. Мы все играем и живем в разных городах, но, если у кого-то из ребят появляются проблемы, остальные готовы поддержать.

Конечно, было очень приятно, что сборная отобралась на Евро в мой день рождения. Пожалуй, это даже был главный подарок. Я давно знал, что матч сборной будет в мой 30-й день рождения, но только ближе к делу стало понятно, что он станет для нас важнейшим.

Ребята из сборной написали мне пожелания, партнеры по клубу в стороне тоже не остались. Сергей Богданович Семак пожелал здоровья, меньше травм и больше побед с «Зенитом» и сборной.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уткин оценил успехи полузащитника «Спартака» Глушенкова
Сегодня, 12:23 Комментарии6
Сафонов: «К матчу с Эстонией подготовился, тренеры доверили, и я отыграл»
Сегодня, 08:57 Комментарии2
«Чертаново» посоветовал Тедеско обратить внимание на Глушенкова
Сегодня, 08:28 Комментарии12
УЕФА поздравил Филимонова с 46-летием, вспомнив его сэйв 21-летней давности
Вчера, 12:52 Комментарии15
Глушаков про назначение Тедеско в «Спартак»: «Удачи!»
14 октября Комментарии4
Щенников возвращается на поле после пятимесячного отсутствия
14 октября Комментарии18
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100