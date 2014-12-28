«Ювентус» предлагает 19 млн евро за Шакири

«Ювентус» всерьёз вознамерился приобрести полузащитника «Баварии» Джердана Шакири.
По информации Goal, «Ювентус» предложил за игрока сборной Швейцарии 19 млн. евро.
Предполагается, что в январе туринцы заплатят «Баварии» 4 миллиона за аренду футболиста, а летом смогут выкупить его за 15 миллионов.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях