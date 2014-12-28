Top.Mail.Ru
 
 
 
«Ювентус» предлагает 19 млн евро за Шакири

28 декабря 2014, 21:52
«Ювентус» всерьёз вознамерился приобрести полузащитника «Баварии» Джердана Шакири.

По информации Goal, «Ювентус» предложил за игрока сборной Швейцарии 19 млн. евро.

Предполагается, что в январе туринцы заплатят «Баварии» 4 миллиона за аренду футболиста, а летом смогут выкупить его за 15 миллионов.
