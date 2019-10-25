Сёмин: «„Локо“ сыграл с „Ювентусом“ дисциплинированно, согласно плану»

Главный тренер «Локомотива» в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о матче «железнодорожников» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Если анализировать в общем, мы играли изо всех сил. В последние 15 минут они додавили нас с тремя заменами. «Ювентус» оказывал серьезное давление, нас не хватило. Если говорить в целом, ребята – молодцы. Сыграли очень дисциплинированно, согласно нашему плану и договоренностям. Нужно отдать им должное.