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Сёмин: «„Локо“ сыграл с „Ювентусом“ дисциплинированно, согласно плану»

сегодня, 14:14
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о матче «железнодорожников» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Если анализировать в общем, мы играли изо всех сил. В последние 15 минут они додавили нас с тремя заменами. «Ювентус» оказывал серьезное давление, нас не хватило. Если говорить в целом, ребята – молодцы. Сыграли очень дисциплинированно, согласно нашему плану и договоренностям. Нужно отдать им должное.                

Отметим, что ранее поражение «Локомотива» от «Ювентуса» прокомментировал бывший игрок сборной России Андрей Аршавин.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил 773sergeytank
   120 / 890
сегодня в 17:36
Гугл в помощь, Голлум.
То есть, без Гугла ты и сам не знаешь, с чем это едят ? Да, докатились !
ДАША Д
ДАША Д
   248 / 890
сегодня в 17:01
Чуть-чуть не повезло
Вова Туземец
Вова Туземец
   335 / 890
сегодня в 16:59
Разные по классу команды. Это было видно.
Чингачгук
Чингачгук
   86 / 890
сегодня в 16:16
Ювентус не спартак какой-нибудь, с ним не расслабишься.
Footbolista
Footbolista
   5 / 890
сегодня в 16:10
2 штуки во втором тайме тоже по плану?)...гениально...
773sergeytank
773sergeytank ответил сулейман шлагбаум 1
   96 / 890
сегодня в 16:03
Гугл в помощь, Голлум.
EAGinLE
EAGinLE
   87 / 890
сегодня в 15:51
Все ещё впереди .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   190 / 890
сегодня в 15:21
В Москве нужно выиграть.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил 773sergeytank
   120 / 890
сегодня в 15:20
Это был не автобус, а паровозище.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил sihafazatron
       120 / 890
    сегодня в 15:18
    в москве выиграют 8:0)))
    8:0 могут только пони выиграть у Лудогорца дома. Хотя, скорее всего, опять сольют.
    sihafazatron
    sihafazatron
       17 / 890
    сегодня в 14:34
    в москве выиграют 8:0)))
    773sergeytank
    773sergeytank
       96 / 890
    сегодня в 14:23
    Это был не автобус, а паровозище.
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