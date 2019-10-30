«Реал» и «Барселона» заинтересованы в покупке Санчо

сегодня, 20:20

Мадридский «Реал» и «Барселона» будущим летом намерены приобрести крайнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Дортмундцы смирились со скорой продажей 19-летнего футболиста и готовы отдать игрока клубу, который сделает более выгодное предложение.

«Королевский клуб» контактирует относительно Санчо еще с апреля этого года. «Барселона» видит в вингере замену Усману Дембеле, который, судя по всему, окончательно испортил отношения с клубом.



Также в гонке за покупку перспективного футболиста участвует «Манчестер Юнайтед».