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«Реал» и «Барселона» заинтересованы в покупке Санчо

сегодня, 20:20

Мадридский «Реал» и «Барселона» будущим летом намерены приобрести крайнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Дортмундцы смирились со скорой продажей 19-летнего футболиста и готовы отдать игрока клубу, который сделает более выгодное предложение.

«Королевский клуб» контактирует относительно Санчо еще с апреля этого года. «Барселона» видит в вингере замену Усману Дембеле, который, судя по всему, окончательно испортил отношения с клубом.

Также в гонке за покупку перспективного футболиста участвует «Манчестер Юнайтед».

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