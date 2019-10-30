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«Барселона» может использовать Видаля в сделке по Лаутаро Мартинесу

сегодня, 16:26

Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Интер» и «Барселона» могут заключить соглашение по обмену Артуро Видаля на Лаутаро Мартинеса.

Хавбек «Барселоны» Видаль недавно заявил, что несчастлив в каталонском клубе. Итальянские СМИ уверены, что в зимнее трансферное окно главный тренер «Интера» Антонио Конте попробует взять чилийца в аренду, чтобы усилить линию полузащиты своей команды.

Отмечается, переговоры между сторонами уже начались. При этом «Барселона» требует взамен приоритетное право на покупку нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса летом 2020 года.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 875
сегодня в 17:31
Видаль пенсионер и никому не нужен, пусть губы не раскатывают.
поглотитель недоразумений 11
поглотитель недоразумений 11
сегодня в 17:10
разумный человек не отдаст в зимнее окно тем более в аренду уж если так у него все печально то пусть летом забирают по дешевке всяко лучше чем покупать каких то замыкателей старее за 100 млн этот гораздо больше дает команде а замкнуть любой может
ДАША Д
ДАША Д
   295 / 875
сегодня в 16:54
Кому лучше - не понятно.
773sergeytank
773sergeytank ответил Жека10
   43 / 875
сегодня в 16:44
Конечно хороший, как никак бывший гобб. Вы теперь должны их всех хвалить, глядя на ваш клубишко.
Жека10
Жека10
   237 / 875
сегодня в 16:28
да ну зачем это Интеру?Видаль игрок хороший,но уже не мальчик в свои 32 года,а Лаутаро перспективный нап с большим потенциалом
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