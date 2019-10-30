«Барселона» может использовать Видаля в сделке по Лаутаро Мартинесу

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Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Интер» и «Барселона» могут заключить соглашение по обмену на .

Хавбек «Барселоны» Видаль недавно заявил, что несчастлив в каталонском клубе. Итальянские СМИ уверены, что в зимнее трансферное окно главный тренер «Интера» Антонио Конте попробует взять чилийца в аренду, чтобы усилить линию полузащиты своей команды.

Отмечается, переговоры между сторонами уже начались. При этом «Барселона» требует взамен приоритетное право на покупку нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса летом 2020 года.