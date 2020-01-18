«Оренбург» летом хочет увеличить вместимость стадиона

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб после завершения сезона-2019/20 собирается увеличить вместимость домашнего стадиона команды «Газовик» до 10 тыс. зрительских мест. В данный момент стадион вмещает 7520 человек.

Мы планируем начать реконструкцию стадиона, как только закончится сезон. Наверное, в середине мая уже приступим к ней. Стоит задача увеличить вместимость до 10 тыс. мест.

Проектировщики сейчас все делают; думаю, к началу сезона мы уложимся. Там только небольшие изменения в металлоконструкции, без литья бетона, основания и опор. Это делается достаточно быстро. Увеличим количество посадочных мест и приведем стадион в соответствие с регламентом.