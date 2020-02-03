Моуриньо заявил, что предвидел чемпионство «Ливерпуля» еще в ноябре

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Главный тренер «Тоттенхэма» сообщил, что предвидел чемпионство «Ливерпуля» еще в ноябре. Соответствующее заявление наставник «шпор» сделал после победы его команды над «Манчестер Сити» в матче 25-го тура АПЛ . Также в своем комментарии Моуриньо отдал должное «Ман Сити».

У меня было это чувство в ноябре [что «Ливерпуль» станет победителем АПЛ – прим. ред.), и я знаю, как сложно выиграть Премьер-Лигу третий раз подряд. Это тяжело, сложно. Но «Сити» по-прежнему является фантастической командой.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в АПЛ , набрав 73 очка. Отрыв «красных» от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 22 балла.