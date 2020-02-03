«Реал» включился в борьбу за Сане

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может продолжить карьеру в Испании, пишет OK Diario.
Сообщается, что на футболиста претендует «Реал». Мадридцы попробуют подписать игрока грядущим летом. Ранее фаворитом в гонке за Сане считалась «Бавария».
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может продолжить карьеру в Испании, пишет OK Diario.
Сообщается, что на футболиста претендует «Реал». Мадридцы попробуют подписать игрока грядущим летом. Ранее фаворитом в гонке за Сане считалась «Бавария».
Сраный уже есть, никак избавиться не могут.
Сраный уже есть, никак избавиться не могут.