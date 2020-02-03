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«Реал» включился в борьбу за Сане

сегодня, 15:36

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может продолжить карьеру в Испании, пишет OK Diario.

Сообщается, что на футболиста претендует «Реал». Мадридцы попробуют подписать игрока грядущим летом. Ранее фаворитом в гонке за Сане считалась «Бавария».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:55
Азар уже все?)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:45
Сане хороший игрок
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 15:40
Ссаного Реалу только и не хватает)
Сраный уже есть, никак избавиться не могут.
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