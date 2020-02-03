Виллиан не хочет переходить в «Барселону»

Полузащитник «Челси» Виллиан хотел бы остаться в английском клубе.
Сообщается, что сейчас он размышляет о продлении контракта с лондонцами, а не о переходе в «Барселону», которая недавно интересовалась футболистом.
Если верить слухам, то бразилец хочет подписать соглашение с «Челси» до лета 2023 года, но «синие» готовы предложить контракт только на 2 года.
Во-вторых, на его фоне легко выглядеть топом. Не потому что он такой деревянный(хотя это тоже), а потому что он оттягивает на себя дефов, ассистирует и прочее. Азар не даст соврать.
В-третьих, он играет не на свою стату, а на чужую.
В-четвертых, он друган Месси.
В-пятых, у Вилли нет особо звездного статуса и он не будет перетягивать на себя внимание, как условный Мбаппе
Во-вторых, на его фоне легко выглядеть топом. Не потому что он такой деревянный(хотя это тоже), а потому что он оттягивает на себя дефов, ассистирует и прочее. Азар не даст соврать.
В-третьих, он играет не на свою стату, а на чужую.
В-четвертых, он друган Месси.
В-пятых, у Вилли нет особо звездного статуса и он не будет перетягивать на себя внимание, как условный Мбаппе