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Виллиан не хочет переходить в «Барселону»

сегодня, 13:55

Полузащитник «Челси» Виллиан хотел бы остаться в английском клубе.

Сообщается, что сейчас он размышляет о продлении контракта с лондонцами, а не о переходе в «Барселону», которая недавно интересовалась футболистом.

Если верить слухам, то бразилец хочет подписать соглашение с «Челси» до лета 2023 года, но «синие» готовы предложить контракт только на 2 года.

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Все комментарии
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Медив
сегодня в 14:32
Подробно объяснил)
Медив
Медив ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 14:29
Чего они в этого Виллиана вцепились.....
Во-первых, он друган Месси.
Во-вторых, на его фоне легко выглядеть топом. Не потому что он такой деревянный(хотя это тоже), а потому что он оттягивает на себя дефов, ассистирует и прочее. Азар не даст соврать.
В-третьих, он играет не на свою стату, а на чужую.
В-четвертых, он друган Месси.
В-пятых, у Вилли нет особо звездного статуса и он не будет перетягивать на себя внимание, как условный Мбаппе
Alex12357
Alex12357 ответил Виссарионович
сегодня в 14:22
А что произошло с ними? Поведай)
Футбол нужно знать,а не только делать ставки и не слушать проповеди Российских журналюг.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 14:18
Чего они в этого Виллиана вцепились.....
Виссарионович
Виссарионович ответил Alex12357
сегодня в 14:02
А что произошло с ними? Поведай)
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:01
Не очень то и нужен он Барсе, если только сразу в Китай перепродать за деньги или Бэкхэму в Интер Кавани.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:01
Всё логично ,Виллиан знает что произошло в этом клубе с -НЕЙМАРОМ,КОУТИНЬО,ПАУЛИНЬО,АЛВЕСОМ,РОНАЛЬДИНО,так что лучше синица в руках ,чем журавль в небе!!!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:00
Пора уходить.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:00
Что то виляет бразилец Виллиан...
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