Виллиан не хочет переходить в «Барселону»

сегодня, 13:55

Полузащитник «Челси» Виллиан хотел бы остаться в английском клубе.

Сообщается, что сейчас он размышляет о продлении контракта с лондонцами, а не о переходе в «Барселону», которая недавно интересовалась футболистом.

Если верить слухам, то бразилец хочет подписать соглашение с «Челси» до лета 2023 года, но «синие» готовы предложить контракт только на 2 года.