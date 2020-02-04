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Клуб из МЛС арендовал у «Брайтона» Локадию

сегодня, 06:12

Нападающий «Брайтона» Юрген Локадия перебрался в США.

26-летнего форварда взял в аренду ФК «Цинциннати». Соглашение рассчитано на 6 месяцев. У клуба будет возможность выкупить игрока по истечении срока аренды. Первую половину сезона Локадия провёл в аренде в «Хоффенхайме» и забил 4 гола в 11 матчах Бундеслиги.

Напомним, этой зимой «Брайтон» приобрёл защитника «Челси».

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 07:16
Удачи.
Mangur
Mangur
сегодня в 06:51
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