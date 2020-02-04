Клуб из МЛС арендовал у «Брайтона» Локадию

Нападающий «Брайтона» Юрген Локадия перебрался в США.
26-летнего форварда взял в аренду ФК «Цинциннати». Соглашение рассчитано на 6 месяцев. У клуба будет возможность выкупить игрока по истечении срока аренды. Первую половину сезона Локадия провёл в аренде в «Хоффенхайме» и забил 4 гола в 11 матчах Бундеслиги.
Напомним, этой зимой «Брайтон» приобрёл защитника «Челси».
Welkom, @locadiaofficial! #AllForCincy— FC Cincinnati (@fccincinnati) 3 февраля 2020 г.
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