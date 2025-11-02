«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (4.11.2025)

1762114479

вчера, 23:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Ливерпуля» оценивается по коэффициенту 2.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Ливерпуль» является лидером АПЛ и единственной командой в Лиге чемпионов, которое выиграла все шесть туров. «Красные» лидируют с 18 баллами и опережают ближайшего соперника на три пункта. Болельщики ждут итоговой победы на групповом этапе с максимальным результатом, поэтому хозяева будут мотивированы и в этой игре. В двух последних поединках «Ливерпуль» поделил очки с «Ноттингем Форест» (1:1) и оказался сильнее «Брентфорда» (2:0).

«Реал» Мадрид находится в отличной форме, лидируя во всех турнирах, где принимает участие. Команда едет на легендарный стадион, где проигрывало большинство европейских грандов, но в этот раз «королевский клуб» рассчитывает на победу, учитывая кризисное состояние соперника. Однако только на это надеяться гостям точно не стоит. Два последних матча «Реала» завершились разгромом «Валенсии» (4:0) и успехом с «Барселоной» (2:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Реал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ливерпуль» играет на своем стадионе и постарается владеть инициативой, но ошибки наверняка будут уже в первом тайме. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 1.5 мяча в первом тайме по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.