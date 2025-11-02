«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (4.11.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Ливерпуля» оценивается по коэффициенту 2.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
завтра, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.
Форма команд
«Ливерпуль» является лидером АПЛ и единственной командой в Лиге чемпионов, которое выиграла все шесть туров. «Красные» лидируют с 18 баллами и опережают ближайшего соперника на три пункта. Болельщики ждут итоговой победы на групповом этапе с максимальным результатом, поэтому хозяева будут мотивированы и в этой игре. В двух последних поединках «Ливерпуль» поделил очки с «Ноттингем Форест» (1:1) и оказался сильнее «Брентфорда» (2:0).
«Реал» Мадрид находится в отличной форме, лидируя во всех турнирах, где принимает участие. Команда едет на легендарный стадион, где проигрывало большинство европейских грандов, но в этот раз «королевский клуб» рассчитывает на победу, учитывая кризисное состояние соперника. Однако только на это надеяться гостям точно не стоит. Два последних матча «Реала» завершились разгромом «Валенсии» (4:0) и успехом с «Барселоной» (2:1).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Реал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Ливерпуль» играет на своем стадионе и постарается владеть инициативой, но ошибки наверняка будут уже в первом тайме. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 1.5 мяча в первом тайме по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.
