«ПСЖ» – «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (4.11.2025)

сегодня, 21:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу « ПСЖ » можно поставить по коэффициенту 2.35, а на успех «Баварии» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.35.

Форма команд

« ПСЖ » много теряет очков в Лиге 1, но пока все еще остается лидером турнирной таблицы. Также коллектив, как и «Бавария» набрал максимальные девять очков в трех турах и в личной встрече с чемпионом Германии выяснит, у кого будет шанс сохранить лидерство в Лиге чемпионов. Хозяева имеют преимущество своего стадионе, но соперник выиграл все матчи в сезоне, поэтому борьба будет максимально сложной и напряженной. Два последних матча « ПСЖ » завершились победой над «Ниццей» (1:0) и выездной ничьей с «Лорьяном» (1:1).

«Бавария» на данный момент является самой стабильной командой в топ-5 европейских лиг и выиграла все матчи во всех турнирах. Теперь коллектив ждет самая сложная встреча сезона против прошлогоднего победителя Лиги чемпионов на выезде. Для немецкого клуба ничья вполне будет рабочим вариантом, поэтому слишком рисковать он не намерен. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» разобралась с «Байером» (3:0), а ранее в кубке Германии разгромила на выезде «Кельн» (4:1).

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл семь из десяти домашних матчей на своем поле во всех турнирах

» выиграл семь из десяти домашних матчей на своем поле во всех турнирах «Бавария» выиграла уже 16 официальных поединков подряд

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз