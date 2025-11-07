«Динамо» Махачкала — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (8.11.2025)

1762467081

вчера, 01:11

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Пари. Победа «Динамо» будет стоить 3.8, а ничью можно поставить по 3.2. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 2.1.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.55 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Динамо» Махачкала после ряда неудачных матчах начало побеждать и сейчас намерено продлить свой успех. Команда занимает 12 место с 14 баллами и опережает зону вылета всего на один пункт. В домашней встрече с ЦСКА хозяева считаются аутсайдерами, однако и на победу «армейцев» коэффициент не маленький, ведь клуб из Махачкалы может создать проблемы, что добавляет интриги. Два последних мачта «Динамо» Махачкала завершились победой над тем же ЦСКА в кубке России (1:0) и успехом с «Крыльями Советов» в РПЛ (2:0).

ЦСКА хорошо выглядит в этом сезоне и является одним из преследователей «Краснодара». Клуб идет на втором месте с 30 баллами и отстает от лидера на два пункта. В игре с «Динамо» Махачкала «армейцам» очень нужно набирать очки и важно исключить недооценку соперника, как это было несколько дней назад в кубке России. В еще одной недавней встрече ЦСКА обыграл на своем поле «Пари НН» (2:0).

Информация для ставок

«Динамо» Махачкала выиграло четыре из десяти последних встреч на своем поле

ЦСКА проиграл два из десяти последних матчей в основное время

проиграл два из десяти последних матчей в основное время Все три поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз