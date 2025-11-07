Top.Mail.Ru
 
 
 
«Динамо» Махачкала — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (8.11.2025)

вчера, 01:11
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Пари. Победа «Динамо» будет стоить 3.8, а ничью можно поставить по 3.2. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 2.1.

  1 X 2
Марафон 3.45 3.25 2.30

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.55 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Динамо» Махачкала после ряда неудачных матчах начало побеждать и сейчас намерено продлить свой успех. Команда занимает 12 место с 14 баллами и опережает зону вылета всего на один пункт. В домашней встрече с ЦСКА хозяева считаются аутсайдерами, однако и на победу «армейцев» коэффициент не маленький, ведь клуб из Махачкалы может создать проблемы, что добавляет интриги. Два последних мачта «Динамо» Махачкала завершились победой над тем же ЦСКА в кубке России (1:0) и успехом с «Крыльями Советов» в РПЛ (2:0).

ЦСКА хорошо выглядит в этом сезоне и является одним из преследователей «Краснодара». Клуб идет на втором месте с 30 баллами и отстает от лидера на два пункта. В игре с «Динамо» Махачкала «армейцам» очень нужно набирать очки и важно исключить недооценку соперника, как это было несколько дней назад в кубке России. В еще одной недавней встрече ЦСКА обыграл на своем поле «Пари НН» (2:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» Махачкала выиграло четыре из десяти последних встреч на своем поле
  • ЦСКА проиграл два из десяти последних матчей в основное время
  • Все три поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

ЦСКА уже один раз «обжегся» на махачкалинском «Динамо» и в этот раз должен сыграть в разы лучше и набрать три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Пари.

  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 1.96 1.78 1.58 2.46 1.25 3.66
 
