«Парма» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (8.11.2025)

вчера, 01:29
Милан

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Милану» и предлагает коэффициент на его победу – 1.6. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9.

  1 X 2
Марафон 6.35 3.95 1.60

Также в букмекерской конторе Пари можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже противоположного – 1.73. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Парма» за последние годы закрепилась в Серии А, как середняк, который тянется ближе к низу турнирной таблицы, чем к зоне еврокубков, однако надежно набирает баллы и избегает зоны вылета. Сейчас коллектив занимает 16 место с семью баллами и лишь на один балл опережает зону вылета, что является поводом для беспокойства у болельщиков перед игрой с «Миланом». Два последних матча «Пармы» завершились поражением на своем поле от «Болоньи» (1:3) и неудачей на выезде с «Ромой» (1:2).

«Милан» может быть доволен собой, ведь одолел в важной игре «Рому» в прошлом туре Серии А (1:0). Тем не менее, команда остается на третьем месте с 21 баллом, но уступает лидеру «Наполи» всего один пункт. Гостям нужна только победа в игре с «Пармой» и при должной подготовке у гостей отличные шансы ее добиться. В еще одной недавней встрече «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

Информация для ставок

  • «Парма» не выигрывает уже пять поединков подряд во всех турнирах
  • «Милан» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» имеет хорошую статистику с «Кальяри» и в этот раз обязан быть сильнее команды из нижней части турнирной таблицы, но большой результативности ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Пари.

  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.32 1.55 1.74 2.11 1.36 2.96
 
