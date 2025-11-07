«Парма» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (8.11.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Милану» и предлагает коэффициент на его победу – 1.6. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9.
|
- : -
сегодня, 22:45
Также в букмекерской конторе Пари можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже противоположного – 1.73. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Парма» за последние годы закрепилась в Серии А, как середняк, который тянется ближе к низу турнирной таблицы, чем к зоне еврокубков, однако надежно набирает баллы и избегает зоны вылета. Сейчас коллектив занимает 16 место с семью баллами и лишь на один балл опережает зону вылета, что является поводом для беспокойства у болельщиков перед игрой с «Миланом». Два последних матча «Пармы» завершились поражением на своем поле от «Болоньи» (1:3) и неудачей на выезде с «Ромой» (1:2).
«Милан» может быть доволен собой, ведь одолел в важной игре «Рому» в прошлом туре Серии А (1:0). Тем не менее, команда остается на третьем месте с 21 баллом, но уступает лидеру «Наполи» всего один пункт. Гостям нужна только победа в игре с «Пармой» и при должной подготовке у гостей отличные шансы ее добиться. В еще одной недавней встрече «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).
Информация для ставок
- «Парма» не выигрывает уже пять поединков подряд во всех турнирах
- «Милан» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Милан» имеет хорошую статистику с «Кальяри» и в этот раз обязан быть сильнее команды из нижней части турнирной таблицы, но большой результативности ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Пари.