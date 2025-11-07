«Парма» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (8.11.2025)

1762468173

вчера, 01:29

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Милану» и предлагает коэффициент на его победу – 1.6. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9.

Также в букмекерской конторе Пари можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже противоположного – 1.73. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Парма» за последние годы закрепилась в Серии А, как середняк, который тянется ближе к низу турнирной таблицы, чем к зоне еврокубков, однако надежно набирает баллы и избегает зоны вылета. Сейчас коллектив занимает 16 место с семью баллами и лишь на один балл опережает зону вылета, что является поводом для беспокойства у болельщиков перед игрой с «Миланом». Два последних матча «Пармы» завершились поражением на своем поле от «Болоньи» (1:3) и неудачей на выезде с «Ромой» (1:2).

«Милан» может быть доволен собой, ведь одолел в важной игре «Рому» в прошлом туре Серии А (1:0). Тем не менее, команда остается на третьем месте с 21 баллом, но уступает лидеру «Наполи» всего один пункт. Гостям нужна только победа в игре с «Пармой» и при должной подготовке у гостей отличные шансы ее добиться. В еще одной недавней встрече «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

Информация для ставок

«Парма» не выигрывает уже пять поединков подряд во всех турнирах

«Милан» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» имеет хорошую статистику с «Кальяри» и в этот раз обязан быть сильнее команды из нижней части турнирной таблицы, но большой результативности ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Пари.