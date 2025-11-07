«Комо» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (8.11.2025)

1762467667

вчера, 01:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Комо». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Кальяри»» оценивается по 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Комо» в последнее время чередует победы с ничейными результатами, но такие результаты вполне устраивают болельщиков. На данный момент коллектив занимает седьмое место с 17 баллами и всего на один пункт отстает сразу от двух соперников. В игре с более нестабильным «Кальяри» от хозяев ждут только победный результат. Два последних матча «Комо» завершил выездной ничьей с «Наполи» (0:0) и домашней победой над «Вероной» (3:1).

«Кальяри» набрал девять очков за десять туров и пока не дает поводов, чтобы опуститься в зону вылета. Однако и отрыв от аутсайдеров невелик: при девяти баллах клуба, он опережает 18 ступеньку таблицы Серии А всего на три пункта. Любые набранные очки с таким стабильным «Комо» будут для гостей полезны. Два последних матча «Кальяри» завершились поражениями от «Лацио» (0:2) и «Сассуоло» (1:2).

Информация для ставок

«Комо» победил в восьми домашних матчах из десяти при двух ничьих

«Кальяри» выиграл лишь один матч из десяти последних встреч на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Комо» наверняка будет иметь солидное преимущество над соперником и если не случится форс-мажор, то должен набирать три очка. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на победу хозяев по коэффициенту 1.5.