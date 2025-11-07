«Комо» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (8.11.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Комо». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Кальяри»» оценивается по 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
|
- : -
сегодня, 17:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.
Форма команд
«Комо» в последнее время чередует победы с ничейными результатами, но такие результаты вполне устраивают болельщиков. На данный момент коллектив занимает седьмое место с 17 баллами и всего на один пункт отстает сразу от двух соперников. В игре с более нестабильным «Кальяри» от хозяев ждут только победный результат. Два последних матча «Комо» завершил выездной ничьей с «Наполи» (0:0) и домашней победой над «Вероной» (3:1).
«Кальяри» набрал девять очков за десять туров и пока не дает поводов, чтобы опуститься в зону вылета. Однако и отрыв от аутсайдеров невелик: при девяти баллах клуба, он опережает 18 ступеньку таблицы Серии А всего на три пункта. Любые набранные очки с таким стабильным «Комо» будут для гостей полезны. Два последних матча «Кальяри» завершились поражениями от «Лацио» (0:2) и «Сассуоло» (1:2).
Информация для ставок
- «Комо» победил в восьми домашних матчах из десяти при двух ничьих
- «Кальяри» выиграл лишь один матч из десяти последних встреч на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Комо» наверняка будет иметь солидное преимущество над соперником и если не случится форс-мажор, то должен набирать три очка. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на победу хозяев по коэффициенту 1.5.