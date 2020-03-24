Хади: «Мне важно показывать себя на поле»

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Ирака рассказал о своей популярности в социальных сетях.

Я просто первый футболист из Ирака в России. В том числе поэтому всем иракским болельщикам интересно, как у меня идут дела. Поэтому и у Инстаграма «Крыльев» так выросло число подписчиков и комментариев на арабском языке. Иракцам правда очень интересна моя жизнь в России. Мне это очень приятно такое внимание.

До момента перехода в «Крылья» я играл только в Ираке. Я горжусь своей популярностью в родной стране и очень благодарен за поддержку своему народу. Надеюсь, что дальше моя карьера будет идти по нарастающей. Скажу так: надеюсь, что я буду популярным на стадионе, а не в Инстаграме и прочих соцсетях. Мне, конечно, говорят, что я популярный и все в этом духе. Но мне важно показывать себя на поле.