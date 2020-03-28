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Румменигге: «Мы не хотим менять Алабу на Сане. Это сказки»

сегодня, 05:13

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге решительно опроверг слухи о возможном обмене защитника мюнхенцев Давида Алабы на вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Я слышал, ходят разговоры о том, что мы хотели бы отдать Давида Алабу «Манчестер Сити» в обмен на Лероя Сане.

Я скажу предельно понятным языком: эти сказки братьев Гримм не имеют ничего общего с реальностью. «Бавария» абсолютно не рассматривает этот вариант, мы не на базаре.

Ранее немецкий журналист Мануэль Бонке сообщил о том, что Алаба отказался от перехода в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:01
без сказок-то жить скучно !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:53
Это и так было понятно, сейчас каждый день утки летают в больших количествах)))
Mangur
Mangur
сегодня в 05:48
Без комментариев
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:46
Равноценные негры.
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