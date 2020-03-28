Румменигге: «Мы не хотим менять Алабу на Сане. Это сказки»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге решительно опроверг слухи о возможном обмене защитника мюнхенцев Давида Алабы на вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Я слышал, ходят разговоры о том, что мы хотели бы отдать Давида Алабу «Манчестер Сити» в обмен на Лероя Сане.
Я скажу предельно понятным языком: эти сказки братьев Гримм не имеют ничего общего с реальностью. «Бавария» абсолютно не рассматривает этот вариант, мы не на базаре.
Ранее немецкий журналист Мануэль Бонке сообщил о том, что Алаба отказался от перехода в «Манчестер Сити».