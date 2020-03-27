Месси хочет, чтобы Видаль остался в «Барселоне»

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вчера, 22:16

Капитан «Барселоны» хочет, чтобы полузащитник «сине-гранатовых» остался в клубе. Это может осложнить потенциальную сделку по трансферу форварда «Интера» в «Барсу», сообщает источник со ссылкой на Don Balon.

Предполагалось, что Видаля могут включить в сделку по переходу Мартинеса в каталонский клуб. Если «Барса» не отпустит Видаля в «Интер», трансфер Лаутаро окажется под вопросом.