Месси хочет, чтобы Видаль остался в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы полузащитник «сине-гранатовых» Артуро Видаль остался в клубе. Это может осложнить потенциальную сделку по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барсу», сообщает источник со ссылкой на Don Balon.
Предполагалось, что Видаля могут включить в сделку по переходу Мартинеса в каталонский клуб. Если «Барса» не отпустит Видаля в «Интер», трансфер Лаутаро окажется под вопросом.
По данным СМИ, «Барселона» рассматривает не только возможность трансфера Мартинеса, но и вариант с переходом Неймара из ПСЖ. Сообщалось, что «сине-гранатовые» намерены обменять Антуана Гризманна на Неймара.
Артурчик староват,да работящ.
Молодым пример.
Артурчик староват,да работящ.
Молодым пример.