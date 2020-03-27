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Месси хочет, чтобы Видаль остался в «Барселоне»

вчера, 22:16

Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы полузащитник «сине-гранатовых» Артуро Видаль остался в клубе. Это может осложнить потенциальную сделку по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барсу», сообщает источник со ссылкой на Don Balon.

Предполагалось, что Видаля могут включить в сделку по переходу Мартинеса в каталонский клуб. Если «Барса» не отпустит Видаля в «Интер», трансфер Лаутаро окажется под вопросом.

По данным СМИ, «Барселона» рассматривает не только возможность трансфера Мартинеса, но и вариант с переходом Неймара из ПСЖ. Сообщалось, что «сине-гранатовые» намерены обменять Антуана Гризманна на Неймара.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:10
нюх у Месси , чтобы клуб выигрывал титулы - звания...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:22
Значит останется...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:02
Всё в этом клубе делается по хотению гнома.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:25
Я бы тоже этого хотел.
Артурчик староват,да работящ.
Молодым пример.
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