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Кейн: «Разочаруюсь, если не стану лучшим бомбардиром сборной Англии»

сегодня, 08:52

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн в инстаграме бывшего игрока сборной Англии Джейми Реднаппа заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром национальной команды в истории:

Буду разочарован, если мне не удастся стать лучшим бомбардиром и обойти Уэйна Руни. Я уверен в себе. Если продолжу играть за Англию в ближайшие пять или десять лет, то уверен, что побью рекорд. Главное быть в форме и играть без травм.

Напомним, что на счету Кейна 32 гола в сборной, а у Уэйна Руни — 53. Ранее Кейн поделился мнением о возможном возобновлении АПЛ

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AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 09:08
Руни столько пенальти бил?
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