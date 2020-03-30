Кейн: «Разочаруюсь, если не стану лучшим бомбардиром сборной Англии»

Форвард «Тоттенхэма» в инстаграме бывшего игрока сборной Англии Джейми Реднаппа заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром национальной команды в истории:

Буду разочарован, если мне не удастся стать лучшим бомбардиром и обойти Уэйна Руни. Я уверен в себе. Если продолжу играть за Англию в ближайшие пять или десять лет, то уверен, что побью рекорд. Главное быть в форме и играть без травм.