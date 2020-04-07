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МЮ обратился к агенту Милинковича-Савича

вчера, 17:45

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Манкунианцы обратились к агенту игрока по вопросу возможного трансфера, сообщает источник со ссылкой на FootMercato.

МЮ видит в Милинковиче-Савиче преемника Поля Погба. Не исключено, что последний вскоре покинет «Ман Юнайтед». Отмечается, что «Лацио» хочет получить  за Милинковича-Савича 120 миллионов евро.

Кроме того, по данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Сообщалось, что «красные дьяволы» уже предложили контракт игроку.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:44
Есть куда лучше игроки на случай если Погба уйдёт
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:38
Скауты на сокращение зарплаты не согласны.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:26, ред.
Если пьянка такая пошла тогда уж лучше Сауля!!!
shlomo
shlomo
вчера в 17:46
Молодцы
Youngberg
Youngberg
вчера в 17:45
дельное предложение
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