МЮ обратился к агенту Милинковича-Савича

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Манкунианцы обратились к агенту игрока по вопросу возможного трансфера, сообщает источник со ссылкой на FootMercato.
МЮ видит в Милинковиче-Савиче преемника Поля Погба. Не исключено, что последний вскоре покинет «Ман Юнайтед». Отмечается, что «Лацио» хочет получить за Милинковича-Савича 120 миллионов евро.
Кроме того, по данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Сообщалось, что «красные дьяволы» уже предложили контракт игроку.