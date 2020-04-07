МЮ обратился к агенту Милинковича-Савича

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вчера, 17:45

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Лацио» . Манкунианцы обратились к агенту игрока по вопросу возможного трансфера, сообщает источник со ссылкой на FootMercato.

МЮ видит в Милинковиче-Савиче преемника . Не исключено, что последний вскоре покинет «Ман Юнайтед». Отмечается, что «Лацио» хочет получить за Милинковича-Савича 120 миллионов евро.