Денис Черышев: «У Дениса всё хорошо со здоровьем»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о состоянии здоровья своего сына.
Тяжеловато, нагрузки начались, сейчас все работают в аэробном режиме и потихоньку набирают форму, набирают обороты.
Все ли хорошо со здоровьем? Все нормально, все хорошо. А почему должно быть плохо?
До возобновления чемпионата целый месяц, ребята очень много пропустили. В домашних условиях можно процентов на 10 поддержать форму от той, когда ты полноценно тренируешься на футбольном поле.
Думаю, сейчас все пришли в разобранном состоянии. Естественно, кто-то бегал на беговой дорожке, занимался на велотренажере, качался и поддерживал форму, но это не заменит футбольного поля.