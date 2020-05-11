Денис Черышев: «У Дениса всё хорошо со здоровьем»

, отец полузащитника «Валенсии» , рассказал о состоянии здоровья своего сына.

Тяжеловато, нагрузки начались, сейчас все работают в аэробном режиме и потихоньку набирают форму, набирают обороты.

Все ли хорошо со здоровьем? Все нормально, все хорошо. А почему должно быть плохо?

До возобновления чемпионата целый месяц, ребята очень много пропустили. В домашних условиях можно процентов на 10 поддержать форму от той, когда ты полноценно тренируешься на футбольном поле.

Думаю, сейчас все пришли в разобранном состоянии. Естественно, кто-то бегал на беговой дорожке, занимался на велотренажере, качался и поддерживал форму, но это не заменит футбольного поля.