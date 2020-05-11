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Денис Черышев: «У Дениса всё хорошо со здоровьем»

сегодня, 20:45

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о состоянии здоровья своего сына.

Тяжеловато, нагрузки начались, сейчас все работают в аэробном режиме и потихоньку набирают форму, набирают обороты.

Все ли хорошо со здоровьем? Все нормально, все хорошо. А почему должно быть плохо?

До возобновления чемпионата целый месяц, ребята очень много пропустили. В домашних условиях можно процентов на 10 поддержать форму от той, когда ты полноценно тренируешься на футбольном поле.

Думаю, сейчас все пришли в разобранном состоянии. Естественно, кто-то бегал на беговой дорожке, занимался на велотренажере, качался и поддерживал форму, но это не заменит футбольного поля.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:05
Не надо спешить и резко набирать форму!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:52
Ну и слава Богу!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:52
Это радует. Удачи!
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