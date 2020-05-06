Смолов сделал тест на коронавирус в «Сельте»

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сегодня, 22:43

Нападающий «Сельты» и его датский одноклубник Пионе Систо прошли тестирование на коронавирус.

Оба футболиста вернулись с родины в Испанию и теперь вынуждены будут оставаться на карантине некоторое время.

🎥 VÍDEO | @smolovfedor_90 también se persona en A Sede para pasar los test del coronavirus previos a la vuelta a los entrenamientos del Celta. pic.twitter.com/eG4sejMk2Y — ElDesmarque Celta (@desmarquecelta) May 6, 2020

Ранее врач «Сельты» Гарсия Кота поделился мнением о возвращении в клуб этих двух игроков.