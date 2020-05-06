ГлавнаяНовости

Смолов сделал тест на коронавирус в «Сельте»

сегодня, 22:43

Нападающий «Сельты» Федор Смолов и его датский одноклубник Пионе Систо прошли тестирование на коронавирус.

Оба футболиста вернулись с родины в Испанию и теперь вынуждены будут оставаться на карантине некоторое время.

Ранее врач «Сельты» Гарсия Кота поделился мнением о возвращении в клуб этих двух игроков. 

Все новости
Врач «Сельты»: «Смолов прибыл из России, где в плане вируса не так опасно»
Сегодня, 01:28 Комментарии17
Смолов: «Счастлив вернуться в „Сельту“»
Вчера, 18:36 Комментарии19
Журналист: «Смолов прилетел в Виго. Он хочет остаться в „Сельте“»
Вчера, 02:14 Комментарии4
Смолов вылетел в Испанию для возобновления тренировок с «Сельтой»
04 мая Комментарии11
Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
03 мая Комментарии27
Давыдов: «Был в шоке, когда узнал, что не смогу вылететь в Москву»
02 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 23:11
Удачи Фёдору!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 23:11, ред.
Единственный свободный от забот день....
3-го..4-го...5-го..зашёл на сайт на секунду...и в следующие 3 дня не судьба...
А сегодня...прямо-таки соккер-дей...))
Настолько выбешиваю,что задаёшь такой прямой вопрос ??
Или просто...праздное любопытство ??))
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 23:00
Ты с 6 утра коментишь на соккере. Откуда столько свободного времени?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:53
Все в масках...а Феде кто то сказал что против вируса капюшон эффективней...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:49
Необходимые процедуры начались.
beefs
beefs
сегодня в 22:46
это обязательная процедура
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100