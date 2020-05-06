Смолов сделал тест на коронавирус в «Сельте»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов и его датский одноклубник Пионе Систо прошли тестирование на коронавирус.
Оба футболиста вернулись с родины в Испанию и теперь вынуждены будут оставаться на карантине некоторое время.
🎥 VÍDEO | @smolovfedor_90 también se persona en A Sede para pasar los test del coronavirus previos a la vuelta a los entrenamientos del Celta. pic.twitter.com/eG4sejMk2Y— ElDesmarque Celta (@desmarquecelta) May 6, 2020
Ранее врач «Сельты» Гарсия Кота поделился мнением о возвращении в клуб этих двух игроков.
3-го..4-го...5-го..зашёл на сайт на секунду...и в следующие 3 дня не судьба...
А сегодня...прямо-таки соккер-дей...))
Настолько выбешиваю,что задаёшь такой прямой вопрос ??
Или просто...праздное любопытство ??))
3-го..4-го...5-го..зашёл на сайт на секунду...и в следующие 3 дня не судьба...
А сегодня...прямо-таки соккер-дей...))
Настолько выбешиваю,что задаёшь такой прямой вопрос ??
Или просто...праздное любопытство ??))