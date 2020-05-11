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Российский голкипер «Бенфики» Злобин получит европейский паспорт

сегодня, 13:02

Агент российского голкипера «Бенфики» Ивана Злобина сообщил, что футболист может получить европейский паспорт в ближайшее время. 

Должно срастись много факторов для того, чтобы Иван стал основным вратарем «Бенфики» в ближайшем будущем. Считаю, если ему представится шанс, то он его не упустит. По уровню мастерства Злобин не уступает Влаходимосу, разве что у него чуть меньше опыта.

Он уже почти пять лет в Португалии и в ближайшее время может получить европейский паспорт, после чего не будет считаться легионером. При этом он по-прежнему хочет играть за сборную России. А то, что за ним следят другие клубы, у меня нет сомнений. Считаю, что «Бенфика» не будет отдавать Ивана в аренду в ближайшие полтора сезона.

Уверен, что к нему есть интерес из России. Не так много молодых российских игроков имеют опыт выступлений за европейские топ-клубы.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:36
Удачи желаю Ванечке!
drug01
drug01
сегодня в 13:28
Значит все будет хорошо
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:21
Значит нужен Европе
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 13:09
Бенфика не топ клуб,не нужно притягивать за уши то,чего нет...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:04
Если нужно, то надо получать
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