Российский голкипер «Бенфики» Злобин получит европейский паспорт

Агент российского голкипера «Бенфики» сообщил, что футболист может получить европейский паспорт в ближайшее время.

Должно срастись много факторов для того, чтобы Иван стал основным вратарем «Бенфики» в ближайшем будущем. Считаю, если ему представится шанс, то он его не упустит. По уровню мастерства Злобин не уступает Влаходимосу, разве что у него чуть меньше опыта.

Он уже почти пять лет в Португалии и в ближайшее время может получить европейский паспорт, после чего не будет считаться легионером. При этом он по-прежнему хочет играть за сборную России. А то, что за ним следят другие клубы, у меня нет сомнений. Считаю, что «Бенфика» не будет отдавать Ивана в аренду в ближайшие полтора сезона.

Уверен, что к нему есть интерес из России. Не так много молодых российских игроков имеют опыт выступлений за европейские топ-клубы.