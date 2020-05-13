Гладкий: «Турецкий чемпионат намного сильнее и интереснее украинского»

Украинский нападающий «Адана Демирспора» сравнил чемпионаты Турции и Украины.

Чемпионат Турции намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Турции на каждый матч собирается полный стадион, также и в низшем дивизионе. Большинство команд имеют новые стадионы. На рядовой матч обычно приходит 10 тысяч болельщиков. В футбольном плане Турция сильнее Украины.

Все из-за кризиса, который случился шесть лет назад. Много сильных футболистов переехало в Турцию. Только у «Шахтера» получилось сохранить всех лидеров, в отличие от остальных команд. У турков есть деньги, чтобы пригласить к себе звездного футболиста и платить ему хорошую зарплату.