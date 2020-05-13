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Гладкий: «Турецкий чемпионат намного сильнее и интереснее украинского»

13 мая 2020, 09:24

Украинский нападающий «Адана Демирспора» Александр Гладкий сравнил чемпионаты Турции и Украины.

Чемпионат Турции намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Турции на каждый матч собирается полный стадион, также и в низшем дивизионе. Большинство команд имеют новые стадионы. На рядовой матч обычно приходит 10 тысяч болельщиков. В футбольном плане Турция сильнее Украины.

Все из-за кризиса, который случился шесть лет назад. Много сильных футболистов переехало в Турцию. Только у «Шахтера» получилось сохранить всех лидеров, в отличие от остальных команд. У турков есть деньги, чтобы пригласить к себе звездного футболиста и платить ему хорошую зарплату.

Отметим, что в 2017 году Гладкий отказался переходить в «Крылья Советов» по политическим соображениям.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 10:10
думаю они равны))
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 09:29
Теперь у гладкого будут проблемы в незалэжной.
mihaluch
mihaluch
13 мая в 09:27
Бесспорно сильнее
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