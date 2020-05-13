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Леманн — о коронавирусе: «Для молодых это не такая большая проблема»

13 мая 2020, 08:10

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн поделился мнением о пандемии коронавируса.

В конце концов, мы должны жить с этим. Для этого и предусмотрен карантин. Будем надеяться, что в конечном итоге мы найдем вакцину или какое-то лекарство, которое всех вылечит. Но есть только надежда.

Пока у нас ничего нет. Из-за этого вы не можете закрыть все, поэтому вам нужно продолжать жить.

Пока симптомы не так уж плохи, я думаю, что игроки должны справиться с этим... у нас есть много игроков, которые действительно были заражены, и большинство из них даже не проявляли никаких симптомов. Поэтому я думаю, что для молодых, здоровых людей с сильной иммунной системой это не такая уж большая проблема.

Недавно стало известно, что Леманн войдет в наблюдательной совет «Герты». 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 10:08
доля правды в его словах есть))
Знатог
Знатог
13 мая в 09:03
Заражает всех своим коронным... оптимизмом!
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 08:51
Короновирус проблема только для хроников.
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 08:46
никто ничего ещё не знает....
VIPded
VIPded
13 мая в 08:30
Еще не известны последствия даже для молодых...
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 08:22
Болезнь для любого возраста проблема.
Barcelona
Barcelona
13 мая в 08:20
Эй не скажи.
ОПС
ОПС
13 мая в 08:13
И молодые могут влипнуть тяжело.
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