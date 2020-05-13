Леманн — о коронавирусе: «Для молодых это не такая большая проблема»

Бывший голкипер сборной Германии поделился мнением о пандемии коронавируса.

В конце концов, мы должны жить с этим. Для этого и предусмотрен карантин. Будем надеяться, что в конечном итоге мы найдем вакцину или какое-то лекарство, которое всех вылечит. Но есть только надежда.

Пока у нас ничего нет. Из-за этого вы не можете закрыть все, поэтому вам нужно продолжать жить.

Пока симптомы не так уж плохи, я думаю, что игроки должны справиться с этим... у нас есть много игроков, которые действительно были заражены, и большинство из них даже не проявляли никаких симптомов. Поэтому я думаю, что для молодых, здоровых людей с сильной иммунной системой это не такая уж большая проблема.