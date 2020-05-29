Ярмоленко: «Последний раз я столько бегал, когда моим тренером был Газзаев»

Полузащитник «Вест Хэма» рассказал о том, как его клуб ведет подготовку к возобновлению сезона в АПЛ .

О возобновлении чемпионата узнал из СМИ . Сегодня «Вест Хэм» провел первую тренировку в полном составе. Сегодня четвертый раз сдал тест на коронавирус. Сейчас такое время и нужно терпеть. Конечно, не самая приятная процедура, но все с пониманием относятся к этому.

Побыстрее хочется вернуться на поле. Я очень соскучился по этим эмоциям. На карантине мы проделали огромный объем работы. Физически чувствую себя очень хорошо. Последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером «Динамо» Киев был Валерий Газзаев. Я чувствую себя не только футболистом, а и легкоатлетом.