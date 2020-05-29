ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2019/2020

Ярмоленко: «Последний раз я столько бегал, когда моим тренером был Газзаев»

29 мая 2020, 09:42

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о том, как его клуб ведет подготовку к возобновлению сезона в АПЛ.

О возобновлении чемпионата узнал из СМИ. Сегодня «Вест Хэм» провел первую тренировку в полном составе. Сегодня четвертый раз сдал тест на коронавирус. Сейчас такое время и нужно терпеть. Конечно, не самая приятная процедура, но все с пониманием относятся к этому.

Побыстрее хочется вернуться на поле. Я очень соскучился по этим эмоциям. На карантине мы проделали огромный объем работы. Физически чувствую себя очень хорошо. Последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером «Динамо» Киев был Валерий Газзаев. Я чувствую себя не только футболистом, а и легкоатлетом.

Напомним, Валерий Газзаев возглавил киевское «Динамо» в сезоне 2009/2010.

Все новости
Канселу составил сборную лучших португальских игроков АПЛ
Сегодня, 19:48 Комментарии2
Шевченко о своём назначении: «Это важный момент в моей тренерской карьере»
Сегодня, 19:16 Комментарии5
Игрок сборной Кипра: «Знаем, что Дзюба сильный футболист»
Сегодня, 18:42 Комментарии4
Тренер сборной Кипра: «У нас оптимистичные ожидания от поединка с Россией»
Сегодня, 17:56 Комментарии6
Агент Бэйла: «У Гарета была возможность играть за Англию, но он отказался»
Сегодня, 17:11 Комментарии5
Каземиро: «Буду рассказывать внукам, что играл с Модричем и Кроосом»
Сегодня, 14:38 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 мая 2020 в 11:03
А чё неприятного то? Это же не в союзные времена, когда 39 с трубочкой стеклянной брали и то в детстве).
drug01
drug01
29 мая 2020 в 10:20
Хорошо помнит Газзаева!!!
beefs
beefs
29 мая 2020 в 09:58
у каждого тренера своя метода...
VAN ARM
VAN ARM
29 мая 2020 в 09:57
вот так почти все))
shlomo
shlomo
29 мая 2020 в 09:54
Совсем обленились
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100