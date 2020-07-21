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Деспотович: «У меня были предложения из Европы и Китая, но выбрал Россию»

21 июля 2020, 19:28

Новичок «Рубина» Джордже Деспотович поделился эмоциями после подписания контракта с казанским клубом. Ранее серб выступал за «Оренбург».

Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как «Рубин». У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел еще поиграть в России. Спасибо руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие и забивать голы.

Конечно, этот шаг важен для меня. Я играл два года в «Оренбурге» и хочу сказать им спасибо за все: за прекрасные два года. Они мне дали шанс показать себя в хорошем чемпионате, и сейчас я перехожу в большую команду. Надеюсь, что и дальше буду играть хорошо и забивать голы.

У меня личных задач никогда не было. В первую очередь, я буду работать на команду. Если команда будет играть хорошо, всем будет легче. Тогда каждый из нас вырастет как футболист.

База «Рубина» очень крутая. Я уже успел немного поговорить с руководством и главным тренером. В основном говорили о бытовых моментах. Знаком и с некоторыми игроками, например, с Бегичем я играл в «Оренбурге», знаком с Уремовичем, познакомился с Йевтичем.

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Арбалет
Арбалет
22 июля в 00:49
Это личное дело.
Romkurch
Romkurch
21 июля в 21:05
Насчет Европы или Китая трудно сказать, а для Рубина в самый раз.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 20:12
В Европе бандитские налоги, а в Китае одного от другого не отличить...
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 19:38
выбрал то что проще и где меньше спрашивают за результат))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 июля в 19:31
Это не может не радовать
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