Деспотович: «У меня были предложения из Европы и Китая, но выбрал Россию»

Новичок «Рубина» поделился эмоциями после подписания контракта с казанским клубом. Ранее серб выступал за «Оренбург».

Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как «Рубин». У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел еще поиграть в России. Спасибо руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие и забивать голы.

Конечно, этот шаг важен для меня. Я играл два года в «Оренбурге» и хочу сказать им спасибо за все: за прекрасные два года. Они мне дали шанс показать себя в хорошем чемпионате, и сейчас я перехожу в большую команду. Надеюсь, что и дальше буду играть хорошо и забивать голы.

У меня личных задач никогда не было. В первую очередь, я буду работать на команду. Если команда будет играть хорошо, всем будет легче. Тогда каждый из нас вырастет как футболист.

База «Рубина» очень крутая. Я уже успел немного поговорить с руководством и главным тренером. В основном говорили о бытовых моментах. Знаком и с некоторыми игроками, например, с Бегичем я играл в «Оренбурге», знаком с Уремовичем, познакомился с Йевтичем.