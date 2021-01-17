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Бистрович ведет переговоры с другим клубом. Игрок не полетел на сбор с ЦСКА

17 января 2021, 12:05

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Кристиян Бистрович не полетел на сбор в Испанию вместе с командой.

Футболист в настоящее время ведет переговоры с другим клубом о возможной аренде.

Ранее ходили слухи, что пражская «Спарта» может подписать игрока.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:32
в аренду - это нормально
Mi6
Mi6
17 января в 19:56
С Гончаренко тупик, поэтому Кристиану удачи
Брулин
Брулин
17 января в 14:22
Зачем контракт продлевали недавно, если он не нужен? Да и самому игроку это зачем было?
andrefino13
andrefino13
17 января в 13:29
Если в Спарту перейдет и будет играть,то это плюс для Бистровича и ЦСКА,клуб не слабее наших топ команд,подрастет там.
Сп62
Сп62
17 января в 13:22
Каждый мыслит себя стратегом, глядя на бой со стороны.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 13:17
Честно говоря , не совсем понятно решение Ганчаренко избавиться от Кристиана. Из парня мог вполне получиться в будущем отличный опорник. Уж точно не хуже Облякова и Ахметова. Жаль , что так и не дали ему заиграть. Такой текучки , как при нынешнем главном, не было давно. Посмотрим, кого в это ТО армейцы сумеют приобрести, ведь в опорной зоне у них явные проблемы. Вообще усиление не помешало бы команде, как впрочем и любой другой.
Ждем новых приобретений .
Всем здоровья.
Faustello
Faustello
17 января в 12:47
Крахмал место для картофельных собратьев расчищает)))
КЭТиК
КЭТиК
17 января в 12:27
Его дни в ЦСКА сочтены.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 января в 12:25
Кристиян хоть и не лидер ЦСКА, но вполне добротный игрок, трудяга, такие игроки должны быть в команде.
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 12:15
Лично мне будет жаль если Кристиан уйдёт, не понимаю ГВМ.
particular
particular
17 января в 12:14
Жаль, хорват не вписался в основу как стабильный и полезный игрок...
Возможно скитание по арендам вдохнёт в него желание прогрессировать...
Великолепный
Великолепный
17 января в 12:11
Значит место легионера осводится.

И будет новый опорник.
1-я конная
1-я конная
17 января в 12:06
Значит бразильца точно подпишут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 12:05
Не хочется чтобы он ушёл!
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