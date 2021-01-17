Бистрович ведет переговоры с другим клубом. Игрок не полетел на сбор с ЦСКА

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17 января 2021, 12:05

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник не полетел на сбор в Испанию вместе с командой.

Футболист в настоящее время ведет переговоры с другим клубом о возможной аренде.

Ранее ходили слухи, что пражская «Спарта» может подписать игрока.