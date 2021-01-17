Бистрович ведет переговоры с другим клубом. Игрок не полетел на сбор с ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Кристиян Бистрович не полетел на сбор в Испанию вместе с командой.
Футболист в настоящее время ведет переговоры с другим клубом о возможной аренде.
Ранее ходили слухи, что пражская «Спарта» может подписать игрока.
Полузащитник Кристиян Бистрович 🇭🇷 не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды #Кампоамор2021🇪🇸— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021
Ждем новых приобретений .
Всем здоровья.
Ждем новых приобретений .
Всем здоровья.