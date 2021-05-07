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«Боруссия» готова продать Санчо за 93 млн евро

07 мая 2021, 11:10

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в другой клуб в летнее трансферное окно.

Sky Sports утверждает, что на английского игрока продолжает претендовать «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «Боруссия» отпустит Санчо, если за него предложат около 93 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
07 мая в 13:07, ред.
Ценник конь. Джейдон, конечно, перспективный футболист, но в Боруссии, по-моему, потеряли связь с реальностью. Сначала Холланд, теперь Санчо.

Просто напомню, что за эту же сумму Реал купил Роналду. Понятно, что деньги сейчас немного другие, но можно вспомнить, что из себя представлял Криш на тот момент, и что из себя сейчас представляет "широко известный в узких кругах" Джейдон Санчо.
idres
idres
07 мая в 12:54
Посмотрим, кто его купит
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
07 мая в 12:10
А губа не тренет? В Боруссии реалисты есть? Что за фантазии?
David Young
David Young
07 мая в 11:32
Дороговато. Столько вряд ли кто-либо предложит.
sv_1969
sv_1969
07 мая в 11:13
За 80 отдадут
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