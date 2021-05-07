«Боруссия» готова продать Санчо за 93 млн евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в другой клуб в летнее трансферное окно.
Sky Sports утверждает, что на английского игрока продолжает претендовать «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «Боруссия» отпустит Санчо, если за него предложат около 93 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.
Просто напомню, что за эту же сумму Реал купил Роналду. Понятно, что деньги сейчас немного другие, но можно вспомнить, что из себя представлял Криш на тот момент, и что из себя сейчас представляет "широко известный в узких кругах" Джейдон Санчо.
Просто напомню, что за эту же сумму Реал купил Роналду. Понятно, что деньги сейчас немного другие, но можно вспомнить, что из себя представлял Криш на тот момент, и что из себя сейчас представляет "широко известный в узких кругах" Джейдон Санчо.