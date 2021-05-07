«Боруссия» готова продать Санчо за 93 млн евро

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07 мая 2021, 11:10

Полузащитник дортмундской «Боруссии» может перейти в другой клуб в летнее трансферное окно.

Sky Sports утверждает, что на английского игрока продолжает претендовать «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «Боруссия» отпустит Санчо, если за него предложат около 93 миллионов евро.