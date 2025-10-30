ЧМ-66 в Англии: Луиджи Рива в списках не значился, но попал на фото; врачи и массажисты сборной СССР в списках значились, но на фото попадали крайне редко

1761848340

вчера, 21:19

В соцсети f совсем недавно в одной из итальянских групп было размещено вот такое фото:

Сами же итальянские участники группы сходу написали в комментариях, что мы видим Джованни Лодетти, Луиджи Риву и Джачинто Факкетти. И всё это заснято в перерывах между матчами на ЧМ -66 в Англии. Даже предположили, что фото сделано в Сандерленде.

И весьма энергично итальянцы отреагировали в комментах на человека с надписью СССР на груди: «O, russo!».

Понятно, что это не были «руссо-туристо». Группа из 3 человек справа явно была из советской делегации. И сходу легко был узнан наш полузащитник Йожеф Сабо, чьё лицо мы видим во втором ряду, между двумя мужчинами на переднем плане.

С итальянцами вроде бы всё понятно, перечислили игроков, но…

Джиджи Рива, которому тогда был 21 год, вообще не числился в заявке сборной Италии на ЧМ -66. Это был весьма весомый аргумент, чтобы усомниться в датировке данного фото.

И начались поиски подходящих турниров или матчей, где бы все 4 узнанных футболиста были в составах своих сборных.

Со сборной Италии это было легко сделать. В плей-офф Чемпионата Европы 1968 как раз все трое были задействованы. Дело осталось за малым — найти Йожефа Сабо в составе советской команды, которая в июне 1968 играла в полуфинале как раз с Италией в Неаполе.

Но тут ждал облом — никакого Сабо в Неаполе не было.

Начал разбираться. В первой половине 1968 года Йожеф Сабо играл за сборную СССР и забивал голы. А вот перед четвертьфиналом с Венгрией главный тренер сборной СССР Михаил Якушин «избавился» от «мадьярских шпионов» — Сабо и Ференца Медвидя. Это два игрока, выходцы из Закарпатья, с венгерскими корнями. Тренер сложил два плюс два и, не долго думая, (вероятно, совсем не думая), отцепил советских венгров из состава.

Так что никак не мог Йожеф Сабо быть в Неаполе в июне 1968. Поиски застопорились. Были привлечены и наши, и зарубежные специалисты по идентификации нашей троицы на фото.

Сходу никто даже близко не подобрался к разгадке этого ребуса. Рива есть — значит это не 1966 год. Сабо есть — значит это не 1968 год. Запор какой-то.

Начались поиски и подбор кандидатов на того, кто был с надписью СССР на груди.

Кого только ни примеряли. Например, Михаил Месхи, которого главный тренер сборной на ЧМ -66 Николай Морозов отцепил по неясной причине от состава. Месхи был на то время лучший в стране левый край. Нет, Морозов ставил туда Численко, который был вообще-то правым крайним. Потом укоренился на том краю Галимзян Хусаинов. Но всё-равно атака сборной СССР без Месхи была однобокой на том мундиале.

Ну, не совсем похож человек на фото на Месхи. Отметаем.

Пробовали кого-то из тренеров. Например, Николай Гуляев походил немного, но не то. Да и в обойме сборной его не было в 1966 году.

Перепробовали многих игроков из состава 1966 года, мимо. Перешли к составу 1968, тот, что поехал на финальные игры ЧЕ -68.

В том составе «приглянулся» динамовец из Киева Владимир Левченко. Вот его фото, он хоть в сборной СССР и сыграл несколько матчей, но вряд ли знаком широкой публике:

По причёске Левченко, конечно, весьма был похож на того незнакомца. И вроде как уже с этим смирились.

И даже сложилась не венгерское трио, а киевское. Сабо ведь за Киев играл. Пока искал фото Левченко, наткнулся на такое фото:

Прямо кандидат на правого незнакомца, и всё из того же Динамо Киев. Это ж Михаил Коман, игрок и тогда второй тренер киевлян. Но как Коман мог оказаться в штабе Якушина, тренера московского Динамо в 1968? Да никак. Тупик.

Но тут я попристальней вчитался в комменты итальянских пользователей в соцсети к фото. А там на чистом итальянском сказано, что центрфорвард Рива и полузащитник Марио Бертини оказывается были в составе итальянской делегации на ЧМ -66, хоть и не вошли оба в список 22 футболистов в заявке. Итальянцы называют такой «прицеп» словом aggregato. Так что вновь пришлось возвращаться к 1966 году. И нашлись статьи в интернете про Риву и его «аггрегатное состояние» во время мундиаля в Англии. В жизни случается то, чего не может быть. Случилось и впрямь.

Эту часть ребуса решили. Пусть будет Сандерленд. Хотя, конечно, логичнее было бы предположить, что фото сделано на матче соперников и Италии, и СССР по группе. Такой матч между Чили и КНДР состоялся 15 июня в Мидлсбро. Между этими двумя северными городами Англии где-то километров 30, так что это всё реально.

Итак, даже с датой определились, и с местом. И с итальянцами тоже.

Кто ж тогда из советской делегации на фото?

Помощником Николая Морозова был Юрий Золотов, но он не был похож ни на правого незнакомца, ни на левого.

Кстати, Валерий Поркуян немного похож на «правого», но уж больно глубокие залысины у этого неопознанного человека. Поркуян не подошёл.

В нашем ВК вдруг кто-то вбросил безумную идею — а не Флориан Альберт ли в белой куртке? Вариант курьёзный — два венгра собрались потолковать за жизнь, один советский (Сабо) второй всамделишный, лидер сборной. Вариант курьёзный, но сходство-то имеется:

Но Флориан Альберт всё-таки худощавее лицом — без натяжек не наш.

Я ещё подкинул в порядке бреда мысль коллеге — а не Ференц ли Медвидь с буквами СССР сидит — тогда трое венгров собрались. Ну, это, разумеется, шутка. Фёдор (он же Ференц) Медвидь выглядел совсем иначе.

И тут я вспомнил, что впервые с ЧМ -66 ФИФА выпустила официальный отчёт о турнире, в pdf. Сейчас на их сайте вряд ли найдёшь этот и подобные отчёты, либо убрали, либо запрятали так, что не сыщешь. Но у меня был скачан (как и по всем следующим мундиалям) этот отчёт.

И что же мы видим? Был оказывается и ещё один тренер в составе делегации — Борис Павлович Набоков. Вы его фото хоть раз видели вместе с той сборной?

Да и просто его фото найти, хоть с клубом, хоть с молодёжной сборной СССР , которую он тренировал в конце 60-х — начале 70-х — его фото найти трудновато.

Знакомьтесь, Юрий Набоков с молодым вратарём Вячеславом Чановым в молодёжной сборной СССР в 1971 году:

Конечно, на фото с итальянцами не Борис Набоков, бывший вратарь московского Металлурга, завоевашего третье место в чемпионате СССР в 1938 году:

Читаем состав делегации далее. И вновь не встречавшаяся доселе фамилия — доктором в команде был Александр Сигал. И, о радость, поиски по фамилии в интернете сразу же привели куда надо.

И даже фото было подписано, что это доктор Сигал, а в одном месте и Сегал (что ошибочно). Ну, всё, гора с плеч.

Потом нашлись и ещё несколько фото сборной СССР , где был Александр Сигал.

ChatGPT выдал текст, что об этом докторе известно, что входил в состав делегации на ЧМ -66, в воспоминаниях некоторых футболистов (Афонин, Пономарёв) его имя и фамилия упоминаются. Из какого он клуба — Бог весть. Куда делся после мундиаля тоже не особо известно. Хотя кое-что нашлось.

Сначала были найдены две фотографии с участием Александра Сигала. И найдены они были в группе Футбол и Люди в соцсети ВКонтакте. Группу эту водиночку вёл широко известный в стране энтузиаст с ником Михалыч Мишарин, Мишарин Вячеслав Михайлович из белорусского города Гомель, живший в детстве в Калининградской области. Увы, в апреле 2025 года Михалыча не стало, он был 1948 года рождения. Светлая память! 29 октября ему исполнилось бы 77. Коротка человеческая жизнь…

Был бы он жив, мы бы даже не мучались с поиском, уверен, что Михалыч разгадал бы эту загадку сразу.

В той самой группе ВК у него тысячи фотографий, все подписаны, с именами.

Вот какие два фото были от Михалыча опубликованы 4 июля 2023:

Тут даже и год не 1966, а годом ранее. И в шапочке человека сразу, разумеется, не сопоставишь с тем фото, с итальянцами.

Зато второе фото поставило всё на место:

Здесь уже точно фото сделано во время мундиаля. Да и дату можно сказать точно — 25 июля 1966, перед матчем против Германии в полуфинале чемпионата мира, Ливерпуль, стадион Гудисон Парк.

Двумя днями ранее сборная СССР взяла верх над Венгрией в четвертьфинале 2:1. Венгры поломали многих наших, а у капитана Альберта Шестернёва оказалась сломана ключица, правая, как мы видим на фото.

Александр Сигал крепко перебинтовал капитана и Альберт Шестернёв отыграл весь полуфинальный матч.

А теперь несколько других фото, где был доктор Александр Сигал.

Это 22 апреля 1966 года, Австрия, куда сборная СССР приехала на товарищеский матч:

На фото 19 футболистов. На фоне дальней штанги ворот мы видим двух тренеров — Николая Морозова и Юрия Золотова. А вот на фоне ближней штанги стоит как раз доктор Александр Сигал.

Александр (не знаю ни отчества, ни возраста) работал со сборной и после Морозова. Вот фото от мая 1967 года, когда советская сборная прилетела в Глазго на первый матч в сезоне, товарищеский. Ту игру сборная СССР выиграла 2:0 у шотландцев. Делегация у автобуса:

Тренер уже Михаил Якушин, узнаваем слёта наш легендарный спортивный комментатор Николай Николаевич Озеров. А в центре в первом ряду при галстуке стоит как раз Александр Сигал. Имена футболистов для вас давно уже подписал Михалыч:

Он любил дополнять свои подписи фразой «Вспомнил Михалыч». Спасибо ему.

Есть ещё одно фото, и оно сделано в 1966 году, чёткое со штампиком Getty Images:

С именами от Михалыча не такое чёткое:

От меня фрагмент этого фото, пятеро:

На переднем плане мы видим Муртаза Хурцилаву, Эдуарда Малофеева и Виктора Гетманова. На заднем плане за Малофеевым узнаём теперь доктора Сигала.

А вот второй человек на заднем плане не тот ли правый незнакомец? Его и Михалыч не определил.

В составе делегации были и ещё два специалиста. Это Анатолий Морозов и Олег Соколов.

Предположу, что оба были массажистами, так как Олег Викторович Соколов самый известный в стране был массажист.

Ему в 1966 было 29 лет, и это был его первый чемпионат мира, а всего он работал на 6 мундиалях, как со сборной СССР , так и России. Про Олега Соколова была ранее моя статья. Олега Викторовича не стало в декабре 2022, не дожил до своего 85-летия 12 дней.

Как выглядел Олег Соколов в молодости — мало известно. Кажется есть не совсем полностью вошедший в кадр его профиль в 60-х. Но при рассмотрении его фото и в зрелом возрасте, понимаешь, что волосы у него были прямые, пореже. А у «правого» незнакомца волосы были, кажется, жёсткие.

А была ведь и другая версия — а что если доктором был легендарный Олег Маркович Белаковский. Вот его фото в молодости нашлось и он ну очень был похож:

Волосы у Олега Марковича (он справа) жёсткие, но линия роста волос не совсем подходит к искомой.

Потом появился список всех членов делегации и других уже не искали.

Олег Соколов, как и Олег Белаковский, работал не только с футболистами, но и с хоккейной сборной, другими нашими атлетами.

Вот так в возрасте выглядел Олег Викторович Соколов:

Кто такой Анатолий Морозов я не знаю. Массажист, физиотерапевт или ещё какая у него была специализация — не ведомо. Жаль, что в нашей прессе вообще не уделяют внимание специалистам, которые работают со сборной на крупных турнирах.

Между прочим, фамилия Сигал весьма медицинская, много врачей с такой фамилией. А вот в архиве у Михалыча есть фото Марка Матвеевича Сигала, молодой парень был массажистом в клубе Динамо Киев в конце 60-х.

Всего одно фото помогло поднять целый пласт, увидеть множество новых фото.

Да, вот и ещё одна история про одно фото. Время действия 1958 год, тоже год проведения чемпионата мира по футболу.

В соцсети иностранцы опубликовали вот такое загадочное фото с подписью, что это сборная СССР в 1958:

На самом деле фото в соцсети было не этого качества, а гораздо хуже.

Но было видно, что это Лужники. Так что никак не ЧМ -58.

Причём, полупустые Лужники — статочное ли это дело, чтобы на матче сборной СССР были полупустые трибуны в те времена? Что за матч?

Да плюс на Льве Яшине какая-то футболка странная, с полосой, спартаковская что ли? В составе Эдуард Стрельцов, Михаил Огоньков и Слава Метревели, которые в Швецию не поедут, их в заявку не включат. Причины у всех разные, ну, вы знаете…

Ответ на вопрос про этот матч зависит от того, что и где искать? Ищу матчи Валентина Бубукина и не нахожу ни одного с таким составом. Это на сайте rusteam su. На сайте russia-matches ucuz можно найти всё сразу. А я искал само фото, на сайте footballinusssr — и не нашёл там такого матча тоже.

Но «потеряшка» отыскалась. Это оказался матч 7 мая в Лужниках — играла сборная СССР против молодёжной сборной страны (до 23 лет). Зрителей было 30 тысяч.

На фото слева направо стоят: Игорь Нетто (к), Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Константин Крыжевский, Валентин Бубукин, Михаил Огоньков, Юрий Войнов, Юрий Фалин, Анатолий Ильин, Слава Метревели и Борис Кузнецов.

Как видите, подходы в поиске также нужно менять время от времени, за что-нибудь да зацепишься, а там ниточка и потянется.

Но и понятно, что не все ниточки можно распутать до конца. Остался у нас нераспознанный «правый» неизвестный. Он, впрочем, мог оказаться и «искусствовед в штатском», которые сопровождали тогда все наши делегации за рубежом. А может это и есть Анатолий Морозов, один из помощников доктора Александра Сигала. Может посмотрит кто эту статью да и скажет — это ж ведь … да хоть родственник, хоть сосед может оказаться. Тогда и ниточка распрямится.

Посвящаю эту статью памяти своего коллеги Мишарина Вячеслава Михайловича. Дело его живёт!