«Ювентус» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (4.11.2025)

сегодня, 21:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Спортинга» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ювентус» вроде начал побеждать после длинной серии без побед, однако к качеству игры еще остаются вопросы. Команда имеет лишь два пункта в трех турах Лиги чемпионов и на данный момент не входит даже в зону плей-офф. В домашней игре со «Спортингом» хозяев устроит лишь победный результат, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с попаданием в топ-24. Два последних матча «Ювентус» выиграл у «Кремонезе» на выезде (2:1) и «Удинезе» на своем поле (3:1).

«Спортинг» может быть доволен текущим положением дел, ведь имеет целую серию побед во всех турнирах, а также набрал шесть очков в Лиге чемпионов. В этот вторник гостей ждет непростой выезд в Турин, однако нельзя сказать, что у гостей не будет шансов зацепиться за результат. Чемпион Португалии готов использовать любой шанс или ошибку соперника. Два последних поединка «Спортинга» завершились разгромом «Алверки» в кубке лиги (5:1) и успехом с этим же соперником уже в чемпионате (2:0).

Информация для ставок

«Ювентус» не проигрывает уже восемь матчей на своем поле подряд

«Спортинг» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» находится не в лучшей своей форме за этот сезон, но обязан побеждать в этой схватке. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.