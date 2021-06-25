Брейтуэйт не хочет уходить из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт не собирается покидать каталонский клуб.
По информации источника, датский форвард уверен, что сможет конкурировать с недавно пришедшими в «Барсу» Серхио Агуэро и Мемфисом Депаем. Мартин считает, что даст команде разнообразие в атаке, а недавняя травма Усмана Дембеле позволит ему чаще рассчитывать на попадание в состав.
Ранее появлялась информация, что подписать Брейтуэйта хотят клубы АПЛ.
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