«Манчестер Юнайтед» готов зимой продать Марсьяля

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22 сентября 2021, 09:55

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает продажу нападающего . Француз из-за переизбытка игроков в линии нападения перестал получать регулярную практику и готов покинуть команду. Ситуацию усугубило подписание Криштиану Роналду. В прошлом сезоне француз сыграл 26 матчей в АПЛ , а в нынешнем появился в стартовом составе лишь однажды. У игрока есть ещё 3 года по контракту с МЮ .

«Красные дьяволы» оценивают своего футболиста в 55 млн евро. Марсьяля зимой попробуют купить «Барселона» и «Тоттенхэм».