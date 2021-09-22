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«Манчестер Юнайтед» готов зимой продать Марсьяля

22 сентября 2021, 09:55

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает продажу нападающего Антони Марсьяля. Француз из-за переизбытка игроков в линии нападения перестал получать регулярную практику и готов покинуть команду. Ситуацию усугубило подписание Криштиану Роналду. В прошлом сезоне француз сыграл 26 матчей в АПЛ, а в нынешнем появился в стартовом составе лишь однажды. У игрока есть ещё 3 года по контракту с МЮ.

«Красные дьяволы» оценивают своего футболиста в 55 млн евро. Марсьяля зимой попробуют купить «Барселона» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
протон
протон
22 сентября в 17:29
За столько лет так и не понял, что он за футболист. Потенциал казался огромным, но такое ощущение, что даже на 50% себя не реализовал.
Когда он играл за Монако мне казалось что это лучший молодой игрок современности. Я даже расстроился за Монако что они потеряли его. Но на его место поставили играть Мбаппе
lobsterdam
lobsterdam
22 сентября в 12:39
Долго собирались, давно пора с ним расстаться, не тянет, короче балласт!
idres
idres
22 сентября в 12:36
Ну тогда нужно уже суетиться...
galem72
galem72
22 сентября в 12:00
Марс лишь несколько раз вызывал овации по ходу своего контракта. В основном, он регулярное бледное пятно в нападении. Никогда не понимал, зачем ему предоставляют столько авансов на поле со старта. Хотя, если Юнайтед уже несколько сезонов играет с пустым центром в лице Матича, Фреда и Мака, то чего уж сетовать на одного Марса. Такой спортивной политике клуба даже враг не позавидует. Надеюсь, зимой после ухода Выдры с поста управляющего, многое исправится в менеджменте.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 сентября в 11:14
Только какая Барселона? которая еле концы с концами сводит? У которой слева Есть уже Депай, есть Ансу Фати...? Бред.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 11:08
В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 36 встречах в составе Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 45 млн. Селекционная служба миланского Интера занялась поиском замены для 28-летнего бельгийского звездного нападающего Ромелу Лукаку. И это хорошо, потому что без Лукаку, скажем, Интеру сложно будет повторить прошлогодний результат - стать чемпионами Италии. А еще Антонио Конте ушел. Им нужен такой игрок как Марсьяль. Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко забивают конечно, но переходы Марсьяля из фланга очень опасные, когда он в форме. В Манчестер Юнайтед оставаться после прихода Роналду нет смысла. И не только из-за Роналду, Бруну Фернандеш уже закрепился в основном составе команды и с Роналду будут творить топ моменты и голы. Так что Интер не плохой вариант.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 сентября в 10:49
36 игр, 7 голов за прошлый календарный год. Понятно, что даже несмотря на свою молодость , псевдодриблинг, он далеко позади 36-летнего Кри Ро. Он менее перспективен, чем Гринвуд. Постоянно с недовольным лицом. Нам Погба хватает для этого на поле. Пора продавать, пока он дорого стоит. В условном Наполи он бы блистал.
beefs
beefs
22 сентября в 10:00
Очень логичное решение...
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