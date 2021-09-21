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Мадридский «Реал» находится в поисках ещё одного правого защитника

21 сентября 2021, 22:52

«Реал Мадрид» рассматривает вариант с подписанием ещё одного правого защитника. На такие действия боссов клуба подтолкнула недавняя травма Даниэля Карвахаля. В команде есть Лукас Васкес, который способен занять эту позицию, но этого мадридцам недостаточно. В зимнее трансферное окно «сливочные», которым недавно покорился впечатляющий рекорд, попробуют подписать Макса Ааронса из «Норвича» или Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
22 сентября в 22:15
Нужно искать конечно и замену Карве,но он и сам неплохо справляется !
Ми Ша
Ми Ша ответ don_surio (раскрыть)
22 сентября в 12:55
Карвахаль нормально в защите играет, на тот момент у него лучше дела с травмами обстояли, был сменщик Одриосола, который спокойно относился к роли запасного. Васкеса уже позже начали задействовать на данной позиции, поэтому он не считается на тот момент защитником.
don_surio
don_surio ответ Ми Ша (раскрыть)
22 сентября в 12:51
А Васкес и Карвахаль топ в защите? Ну конечно.
Ми Ша
Ми Ша ответ don_surio (раскрыть)
22 сентября в 11:49
Затем, что деньги нужны были и сумму за него хорошую на тот момент предложили, а в защите он дыра, тем более при схеме с четырьмя защитниками.
don_surio
don_surio
22 сентября в 09:54
Зачем продали Хакими?
Рома Олейник
Рома Олейник
22 сентября в 06:54
Дайте эту новость Одриосоле почитать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 23:19
Там у себя в академии поищите!
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 23:04
Нужен на подмену Карвахалю
drug01
drug01
21 сентября в 23:00
Защитник нужен
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