Мадридский «Реал» находится в поисках ещё одного правого защитника

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21 сентября 2021, 22:52

«Реал Мадрид» рассматривает вариант с подписанием ещё одного правого защитника. На такие действия боссов клуба подтолкнула недавняя травма . В команде есть , который способен занять эту позицию, но этого мадридцам недостаточно. В зимнее трансферное окно «сливочные», которым недавно покорился впечатляющий рекорд, попробуют подписать из «Норвича» или из «Манчестер Юнайтед».