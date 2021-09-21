Мадридский «Реал» находится в поисках ещё одного правого защитника

«Реал Мадрид» рассматривает вариант с подписанием ещё одного правого защитника. На такие действия боссов клуба подтолкнула недавняя травма Даниэля Карвахаля. В команде есть Лукас Васкес, который способен занять эту позицию, но этого мадридцам недостаточно. В зимнее трансферное окно «сливочные», которым недавно покорился впечатляющий рекорд, попробуют подписать Макса Ааронса из «Норвича» или Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед».
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