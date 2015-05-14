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Жоаозиньо: «Попробую передвигаться без костылей»

14 мая 2015, 12:24
 Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал о восстановлении после травмы.

– Спасибо, уже лучше. Должны снять гипс, и я попробую передвигаться без костылей, скорее всего, с палочкой. Почему решил пройти курс реабилитации не в Бразилии, а в России? Во-первых, я здесь уже давно чувствую себя как дома, а во-вторых, у нас на базе в медико-восстановительном центре есть все условия для полноценной реабилитации. Там я почти каждый день провожу по несколько часов. Врачи квалифицированные, оборудование на уровне, относятся ко мне очень тепло. Что еще нужно, чтобы быстрее пойти на поправку?
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