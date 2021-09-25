Закариа подтвердил, что ведёт переговоры с «Боруссией» М по контракту

Полузащитник «Боруссии» М Денис Закариа, которым интересуется «Рома», заявил, что ведет переговоры с клубом о продлении контракта.
Мы уже разговаривали с руководством клуба. Я не говорил, что определенно хочу покинуть команду. Я всегда говорил, что чувствую себя здесь хорошо. Мы еще обсудим возможность продления контракта, это все, что я сейчас могу сказать.
Кроме него, команда Бундеслиги по-прежнему надеется сохранить победителя чемпионата мира Матиаса Гинтера на фоне предположений, что он может покинуть Боруссию-Парк в зимнее трансферное окно. Оба игрока заключили сделки до конца 2022 года, оставляя Гладбаху выбор - сохранить или продать их. Моуриньо нуждается в таком игроке как Денис Закариа. Так что я бы хотел его увидеть в Роме.
Кроме него, команда Бундеслиги по-прежнему надеется сохранить победителя чемпионата мира Матиаса Гинтера на фоне предположений, что он может покинуть Боруссию-Парк в зимнее трансферное окно. Оба игрока заключили сделки до конца 2022 года, оставляя Гладбаху выбор - сохранить или продать их. Моуриньо нуждается в таком игроке как Денис Закариа. Так что я бы хотел его увидеть в Роме.