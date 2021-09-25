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Закариа подтвердил, что ведёт переговоры с «Боруссией» М по контракту

25 сентября 2021, 13:00

Полузащитник «Боруссии» М Денис Закариа, которым интересуется «Рома», заявил, что ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

Мы уже разговаривали с руководством клуба. Я не говорил, что определенно хочу покинуть команду. Я всегда говорил, что чувствую себя здесь хорошо. Мы еще обсудим возможность продления контракта, это все, что я сейчас могу сказать.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
25 сентября в 14:49
Денису Закарии было сделано много предложений уйти из Боруссии Менхенгладбах в другую команду, в их числе - Манчестер Сити, Арсенал, Рома.
Кроме него, команда Бундеслиги по-прежнему надеется сохранить победителя чемпионата мира Матиаса Гинтера на фоне предположений, что он может покинуть Боруссию-Парк в зимнее трансферное окно. Оба игрока заключили сделки до конца 2022 года, оставляя Гладбаху выбор - сохранить или продать их. Моуриньо нуждается в таком игроке как Денис Закариа. Так что я бы хотел его увидеть в Роме.
Вoлхв
Вoлхв
25 сентября в 13:35
Наверное останется в Германии
sv_1969
sv_1969
25 сентября в 13:21
Значит все устраивает его
beefs
beefs
25 сентября в 13:03
Ничего удивительного в этом нет...
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