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Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»

вчера, 10:53

Бывший полузащитник «Барселоны» (2007-2010) Яя Туре, который сейчас работает в тренерском штабе «Ахмата», прокомментировал ситуацию в каталонском клубе.

Моё время в «Барселоне» было одним из лучших воспоминаний моей игровой карьеры. Клуб решил довериться мне, когда я был ещё молодым игроком. Я всегда буду благодарен «Барселоне» за то, что она для меня сделала.

Это может быть трудное время для «Барселоны», но я верю, что она снова станет сильной. Я всегда буду доступен для клуба, если я ему понадоблюсь, в любое время, потому что моё сердце навсегда с «Барселоной» и её болельщиками! Вперёд «Барселона»!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:35
гути, черчесов или туре? бедный лапорта, как же ему выбрать то..
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:47
Ну наверное если и пригласят, то не в Барсу....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:41
Ну если пригласят,то можно и оставить Ахмат.
ДСА
ДСА
вчера в 13:02
Весь отстой стремится в Барселону.
particular
particular
вчера в 11:35
Скорее всего, Барса доверила, а не доверилась :))
Яя на распутье, - типа душой с Ахматом, но в сердце Барса :))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:22
Похвально конечно это всё, но если ты нужен будешь Барселоне , пусть это решает сам клуб .
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:11
А почему он повторно говорит? — «Я»«я» Туре, мы же знаем что он Туре.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:06
Связав себя с Ахматом, ты подписался на то, что как Рамзан скажет - так и будет!.... в любое время!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:01
Ахмат.....вот и покажи сначала себя в этом клубе , а потом уже и барселоны
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 10:59
Мы заценили, но ты, Яя Туре, сейчас нужнее Ахмату!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:54
А Нужен ли ты Барселоне...
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