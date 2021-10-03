Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»

Бывший полузащитник «Барселоны» (2007-2010) Яя Туре, который сейчас работает в тренерском штабе «Ахмата», прокомментировал ситуацию в каталонском клубе.
Моё время в «Барселоне» было одним из лучших воспоминаний моей игровой карьеры. Клуб решил довериться мне, когда я был ещё молодым игроком. Я всегда буду благодарен «Барселоне» за то, что она для меня сделала.
Это может быть трудное время для «Барселоны», но я верю, что она снова станет сильной. Я всегда буду доступен для клуба, если я ему понадоблюсь, в любое время, потому что моё сердце навсегда с «Барселоной» и её болельщиками! Вперёд «Барселона»!
Яя на распутье, - типа душой с Ахматом, но в сердце Барса :))
Яя на распутье, - типа душой с Ахматом, но в сердце Барса :))