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Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»

вчера, 10:34

Бывший игрок ПСЖ Эдуар Сиссе раскритиковал нападающего парижан Неймара.

В «Барселоне» у Неймара был определённый план. Его задача заключалась в том, чтобы взломать оборону соперника и отдать мяч Месси. Он делал это насколько хорошо, что стал альтернативой Лео.

В ПСЖ ему дали свободу и позволили делать всё, что он хочет. В какой-то момент он потерял контроль. Он великолепный игрок, безусловно, но он стал избалованным парнем.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ PadovaFan (раскрыть)
сегодня в 00:01
Когда-то давно он был другим.
протон
протон
вчера в 19:36
С этим избалованным ПСЖ дошел до финала и полуфинала.Если он так потерялся,что будет когда найдется.
PadovaFan
PadovaFan
вчера в 19:23
Он всегда таким был.
Любoмир
Любoмир
вчера в 13:51
Он всегда был таким
1bear
1bear
вчера в 13:13
у Почеттино задача не из лёгких - "построить" всю эту "звёздную братию", но я от всей души желаю ему успеха !!!
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:54
Его чуть баба не изнасиловала,это наклало отпечаток на нем))))
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:53
Своим баблом и избаловали и второго своего тоже
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:49, ред.
Всегда считал Неймара одним из самых талантливых игроков Мирового футбола, который по своей собственной глупости и жадности, под влиянием своего отца, сгубил свою футбольную карьеру. Главная ошибка Неймара заключалась в том, что он ушёл из "Барселоны", ушёл из под опеки Месси, который не позволял ему делать глупости ни на футбольном поле ни вне его, а уйдя из "Барселоны" ещё и разрушил легендарное трио MSN, подобие которого вряд ли ещё когда-либо будет в Мировом футболе...
Каждый из нас сам "кузнец своего счастья", и надо дорожить и ценить то что имеем, и прежде чем, имея то что имел Неймар в "Барселоне", надо было 100 раз подумать и взвесить, прежде чем принимать решение, которое принял Неймар.... Как говорится: "От добра добра не ищут", но Неймар, под влиянием своего отца, решил иначе, за что и поплатился.... И это тот Неймар которому многие пророчили феноменальную футбольную карьеру, с Золотыми мячами....
112910415
112910415
вчера в 12:14
в его случае это было неизбежно
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:08
Никогда не считал этого клоуна суперзвездой сейчас среди всех бразильцев нет таких какими раньше были Роналдо или Рональдиньо не говоря уже о Пеле и тех кто с ним играл там была целая россыпь звёзд Сейчас другие времена и все они как только подпишут большие контракты так сразу перестают прогрессировать
ОПС
ОПС
вчера в 11:28
Что избаловали, это правда.
311
311
вчера в 11:16
Походу там тот ещё гадюшник!)
David Young
David Young ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:13, ред.
Не знаю какая иерархия, но император солнечных систем Лионель во главе.
Брулин
Брулин
вчера в 11:13
Генерал, лейтенант, кто будем следующим по званию?
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:12
Исполнилась его мечта, теперь можно спокойно и с довольным состоянием души доигрывать в Пари Сен-Жермен вместе со своим другом, а ещё молодого француза пора отпускать, возможно на Пиренейский полуостров.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:11
Избалованный это да, только он долгре время играл в ПСЖ без Месси, в то время как защитники лупили ему по ногам нещадно. Другое дело, конечно, что сам себе такую судьбу выбрал
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:09
Можно ещё сказать избалованный «вечный юноша». Хотя не исключено что он исправится, да и есть в мире много хуже примеры поведения, плюс многое другим людям неизвестно, известно это лишь ему и самым близким ему людям. Мы можем лишь оценивать то что мы знаем, поэтому лучше быть осторожным в оценках того о чём не столь уж много известно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:08
Бразильцы, такие бразильцы. Чуть вожжи отпустишь и получайте - карнавал. Не забываем, что Неймар имеет влияние на молодого таланта Мбаппе, тем важнее, чтобы Килиан перешел в другой клуб, на всякий случай, чтобы сохранил статус суперзвезды мирового футбола. А Неймару ничто теперь не мешает вернуться к старой задаче - взламывать оборону и отдавать мяч Месси.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:06
Он больше стал похож на избалованную барышню.
David Young
David Young
вчера в 10:54
Возможно не ту свободу дали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:53
Клоун, да ещё избалованный...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:50
это есть,но все равно играет хорошо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:47
Неймар любуется собой
particular
particular
вчера в 10:46
Во-во, - талантливый художник часто не видит мольберт и путается в кистях и красках, а картина остаётся только в полёте воображения :)
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:37
трудно с этим спорить
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:36
А это правда
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