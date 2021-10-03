Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»

Бывший игрок ПСЖ раскритиковал нападающего парижан Неймара.

В «Барселоне» у Неймара был определённый план. Его задача заключалась в том, чтобы взломать оборону соперника и отдать мяч Месси. Он делал это насколько хорошо, что стал альтернативой Лео.