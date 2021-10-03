Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»

Бывший игрок ПСЖ Эдуар Сиссе раскритиковал нападающего парижан Неймара.
В «Барселоне» у Неймара был определённый план. Его задача заключалась в том, чтобы взломать оборону соперника и отдать мяч Месси. Он делал это насколько хорошо, что стал альтернативой Лео.
В ПСЖ ему дали свободу и позволили делать всё, что он хочет. В какой-то момент он потерял контроль. Он великолепный игрок, безусловно, но он стал избалованным парнем.
Каждый из нас сам "кузнец своего счастья", и надо дорожить и ценить то что имеем, и прежде чем, имея то что имел Неймар в "Барселоне", надо было 100 раз подумать и взвесить, прежде чем принимать решение, которое принял Неймар.... Как говорится: "От добра добра не ищут", но Неймар, под влиянием своего отца, решил иначе, за что и поплатился.... И это тот Неймар которому многие пророчили феноменальную футбольную карьеру, с Золотыми мячами....
https://www.youtube.com/watch?v=c7N5AS69k6Q
Каждый из нас сам "кузнец своего счастья", и надо дорожить и ценить то что имеем, и прежде чем, имея то что имел Неймар в "Барселоне", надо было 100 раз подумать и взвесить, прежде чем принимать решение, которое принял Неймар.... Как говорится: "От добра добра не ищут", но Неймар, под влиянием своего отца, решил иначе, за что и поплатился.... И это тот Неймар которому многие пророчили феноменальную футбольную карьеру, с Золотыми мячами....