Бензема признался, что поддерживает связь с Зиданом

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что поддерживает связь с бывшим главным тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом, который покинул свой пост в мае этого года.
Сравнения меня с Зиданом? Бессмысленно это делать, у Зидана был запредельный уровень. Я с большим уважением отношусь к нему. Я могу только извлекать уроки, глядя на его.
Мы поддерживаем связь с Зизу. Он мне много чего подсказывает.
Ну еще исповедуют одну религию.
Ну еще исповедуют одну религию.
Бензема в этом сезоне набрал хорошую форму и результативность соответственно впечатляющая. Главное не сбавляй оборотов Карим!
Бензема в этом сезоне набрал хорошую форму и результативность соответственно впечатляющая. Главное не сбавляй оборотов Карим!