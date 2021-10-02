Бензема признался, что поддерживает связь с Зиданом

Нападающий «Реала» признался, что поддерживает связь с бывшим главным тренером мадридского клуба , который покинул свой пост в мае этого года.

Сравнения меня с Зиданом? Бессмысленно это делать, у Зидана был запредельный уровень. Я с большим уважением отношусь к нему. Я могу только извлекать уроки, глядя на его.

Мы поддерживаем связь с Зизу. Он мне много чего подсказывает.