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Бензема признался, что поддерживает связь с Зиданом

02 октября 2021, 12:53

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что поддерживает связь с бывшим главным тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом, который покинул свой пост в мае этого года.

Сравнения меня с Зиданом? Бессмысленно это делать, у Зидана был запредельный уровень. Я с большим уважением отношусь к нему. Я могу только извлекать уроки, глядя на его.

Мы поддерживаем связь с Зизу. Он мне много чего подсказывает.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:07
Как же он хорош...
Ну еще исповедуют одну религию.
Hamman
Hamman
02 октября в 14:11
Лучшего учителя чем Зидан трудно представить!
Бензема в этом сезоне набрал хорошую форму и результативность соответственно впечатляющая. Главное не сбавляй оборотов Карим!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 14:00
У Зидана много друзей!
mihaluch
mihaluch
02 октября в 12:58
Хорошо видно подсказывает.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
02 октября в 12:58
Я скинул ссылку, нажмите на неё и Вы перейдёте туда куда нужно, там будет весь список с подведениям итогов, потом просто выбирайте то что Вам нужно и читайте.
hаrut
hаrut
02 октября в 12:57
Ну а почему бы и нет...
Остапчук 67
Остапчук 67
02 октября в 12:56
А разве нельзя?
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